В СПЧ прокомментировали переносы визитов Миятович

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Переносы визитов комиссара Совета Европы по правам человека Переносы визитов комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович Крым свидетельствуют о нежелании международной общественности узнать о реальном положении дел на полуострове, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод

"Необходимо доведение информации о реальном положении на полуострове до широкой международной общественности, которая, однако, не спешит познакомиться с ним. В этом плане показательны переносы визитов в Крым комиссара Совета Европы Дуньи Миятович, а также демонстративный отказ от кооперации с российскими представителями по вопросам полуострова, начиная от противодействия криминалу и заканчивая проектами в области культуры", - сказал Брод на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Летом МИД РФ сообщил "о достигнутой договоренности о поездке комиссара СЕ по правам человека Дуньи Миятович в Крым 7-11 октября". Сама Миятович, говоря о перспективах визита, отмечала, что контактирует с российскими властями, но каких-либо деталей по срокам не приводила.

Как отметил Брод, самыми чувствительными сферами, где соблюдение прав человека наиболее тесно связано с политикой, являются межэтнические и государственно-конфессиональные отношения. "Именно они в наибольшей степени становятся предметом критики Запада в адрес России. В фокусе этой критики оказываются якобы массовые нарушения прав этнических украинцев и крымских татар", - пояснил член СПЧ.

"Между тем, в РК официально действуют три языка (русский, украинский и крымско-татарский). По данным на начало 2019 года, на территории РК в 527 муниципальных общеобразовательных организациях обучается 196,5 тысяч детей. Из них получают образование на крымско-татарском языке 5,6 тысяч человек, а на украинском языке – 318 учащихся. Согласно российскому законодательству, в ведущих вузах Крыма - Крымском федеральном университете и Крымском инженерно-педагогическом институте - на стационарной основе действуют кафедры украинской филологии, куда принимают абитуриентов на бюджетные места", - добавил он.

Как отметил правозащитник, Крым в целом интегрировался в российское пространство - в регионе созданы условия для развития различных национальных культур, языков, конфессий.

"Крымско-татарский вопрос не сводим к деятельности одного лишь "Меджлиса" (признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" - ред.), тесно связанного с киевскими властями и давно не представляющего интересы всех крымских татар", - подчеркнул он.

Брод уточнил, что включение Крыма в состав России - сложный процесс, здесь неизбежны коллизии и конфликты интересов.

"Тем не менее, за пять лет нахождения полуострова в составе РФ Москве удалось четко разделить ответственность "Меджлиса" и крымско-татарского народа. Российские власти не пошли по пути распространения принципов коллективной ответственности на весь крымско-татарский народ", - сказал он.