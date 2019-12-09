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В СПЧ прокомментировали переносы визитов Миятович
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РИА Новости

В СПЧ прокомментировали переносы визитов Миятович

12:08 09.12.2019
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© OSCE/Alexander KimПредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
© OSCE/Alexander Kim
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Переносы визитов комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович в Крым свидетельствуют о нежелании международной общественности узнать о реальном положении дел на полуострове, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.
"Необходимо доведение информации о реальном положении на полуострове до широкой международной общественности, которая, однако, не спешит познакомиться с ним. В этом плане показательны переносы визитов в Крым комиссара Совета Европы Дуньи Миятович, а также демонстративный отказ от кооперации с российскими представителями по вопросам полуострова, начиная от противодействия криминалу и заканчивая проектами в области культуры", - сказал Брод на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Летом МИД РФ сообщил "о достигнутой договоренности о поездке комиссара СЕ по правам человека Дуньи Миятович в Крым 7-11 октября". Сама Миятович, говоря о перспективах визита, отмечала, что контактирует с российскими властями, но каких-либо деталей по срокам не приводила.
Как отметил Брод, самыми чувствительными сферами, где соблюдение прав человека наиболее тесно связано с политикой, являются межэтнические и государственно-конфессиональные отношения. "Именно они в наибольшей степени становятся предметом критики Запада в адрес России. В фокусе этой критики оказываются якобы массовые нарушения прав этнических украинцев и крымских татар", - пояснил член СПЧ.
"Между тем, в РК официально действуют три языка (русский, украинский и крымско-татарский). По данным на начало 2019 года, на территории РК в 527 муниципальных общеобразовательных организациях обучается 196,5 тысяч детей. Из них получают образование на крымско-татарском языке 5,6 тысяч человек, а на украинском языке – 318 учащихся. Согласно российскому законодательству, в ведущих вузах Крыма - Крымском федеральном университете и Крымском инженерно-педагогическом институте - на стационарной основе действуют кафедры украинской филологии, куда принимают абитуриентов на бюджетные места", - добавил он.
Как отметил правозащитник, Крым в целом интегрировался в российское пространство - в регионе созданы условия для развития различных национальных культур, языков, конфессий.
"Крымско-татарский вопрос не сводим к деятельности одного лишь "Меджлиса" (признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" - ред.), тесно связанного с киевскими властями и давно не представляющего интересы всех крымских татар", - подчеркнул он.
Брод уточнил, что включение Крыма в состав России - сложный процесс, здесь неизбежны коллизии и конфликты интересов.
"Тем не менее, за пять лет нахождения полуострова в составе РФ Москве удалось четко разделить ответственность "Меджлиса" и крымско-татарского народа. Российские власти не пошли по пути распространения принципов коллективной ответственности на весь крымско-татарский народ", - сказал он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Дунья МиятовичСовет ЕвропыАлександр БродКрымРоссияОбщество
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