В Татарстане пройдет первый всероссийский форум нацпроектов

КАЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Первый всероссийский форум нацпроектов "Национальное развитие" пройдёт 9-11 апреля 2020 года в Первый всероссийский форум нацпроектов "Национальное развитие" пройдёт 9-11 апреля 2020 года в Казани и Иннополисе, сообщает министерство экономики Татарстана

Вице-премьер РФ Константин Чуйченко в рамках Восточного экономического форума в сентябре заявлял, что форум, посвященный национальным проектам, примет Казань в 2020 году. Ранее сообщалось, что правительство РФ может отказаться от проведения ежегодного Красноярского экономического форума, вместо него планируется проведение форума национальных проектов, который будет проходить в разных регионах.

"Татарстан станет площадкой для проведения первого всероссийского форума "Национальное развитие". Мероприятие состоится 9-11 апреля 2020 года на территории международного выставочного центра "Казань Экспо" и инновационного города Иннополис", - говорится в сообщении.

Ожидается, что участниками мероприятия станут более 2 тысяч человек из всех субъектов страны. Это руководители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, представители общественных объединений, научных и других организаций. Планируется участие в форуме председателя правительства РФ Дмитрия Медведева

В рамках форума пройдут более 30 панельных дискуссий и круглых столов. Участники подведут итоги реализации национальных проектов в 2019 году, презентуют успешные практики в виде выступлений и стендовых композиций.

"Татарстан активно включился в работу по реализации национальных проектов. В 2019 году республике выделено 26,7 миллиарда рублей, включая 19 миллиардов рублей из федерального и 7,7 миллиарда рублей из республиканского бюджетов. Мы будем рады поделиться успешными кейсами с нашими коллегами, а также перенять их опыт. Впереди большая работа – национальные проекты являются без преувеличения самой масштабной государственной программой за последние 30 лет", - отметил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев