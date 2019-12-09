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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2019-12-09T11:59+0300
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В Татарстане пройдет первый всероссийский форум нацпроектов
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РИА Новости

В Татарстане пройдет первый всероссийский форум нацпроектов

11:59 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКазань
Казань
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Первый всероссийский форум нацпроектов "Национальное развитие" пройдёт 9-11 апреля 2020 года в Казани и Иннополисе, сообщает министерство экономики Татарстана.
Вице-премьер РФ Константин Чуйченко в рамках Восточного экономического форума в сентябре заявлял, что форум, посвященный национальным проектам, примет Казань в 2020 году. Ранее сообщалось, что правительство РФ может отказаться от проведения ежегодного Красноярского экономического форума, вместо него планируется проведение форума национальных проектов, который будет проходить в разных регионах.
"Татарстан станет площадкой для проведения первого всероссийского форума "Национальное развитие". Мероприятие состоится 9-11 апреля 2020 года на территории международного выставочного центра "Казань Экспо" и инновационного города Иннополис", - говорится в сообщении.
Ожидается, что участниками мероприятия станут более 2 тысяч человек из всех субъектов страны. Это руководители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, представители общественных объединений, научных и других организаций. Планируется участие в форуме председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
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В рамках форума пройдут более 30 панельных дискуссий и круглых столов. Участники подведут итоги реализации национальных проектов в 2019 году, презентуют успешные практики в виде выступлений и стендовых композиций.
"Татарстан активно включился в работу по реализации национальных проектов. В 2019 году республике выделено 26,7 миллиарда рублей, включая 19 миллиардов рублей из федерального и 7,7 миллиарда рублей из республиканского бюджетов. Мы будем рады поделиться успешными кейсами с нашими коллегами, а также перенять их опыт. Впереди большая работа – национальные проекты являются без преувеличения самой масштабной государственной программой за последние 30 лет", - отметил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.
В 2021 году форум "Национальное развитие" запланировано провести в Нижегородской области.
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Республика ТатарстанФарид АбдулганиевДмитрий МедведевКонстантин ЧуйченкоТатарстанРоссияКазаньОбщество
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