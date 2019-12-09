Адвокат Винника не располагает информацией о решении греческого суда

АФИНЫ, 9 дек – РИА Новости. Адвокат Адвокат Александра Винника Тимофей Мусатов сообщил, что пока у него нет информации о решениях Ареопага - Верховного суда Греции по ходатайствам отменить судебные решения об экстрадиции Винника в США и Францию.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала в интервью РИА Новости, что, по последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию.

"Я пока не подтверждаю эту информацию. Пока не известна даже дата рассмотрения дела. Оно может состояться 20 декабря", - сказал Мусатов РИА Новости.

Судебный совет Ареопага 6 ноября провел слушания по ходатайствам адвокатов. Судебный совет представляет собой особый порядок заседания, он проходил в закрытом для прессы и публики режиме. Совет рассматривает вопрос о том, может ли он принять или отклонить ходатайство адвокатов.

Адвокат Зои Константопулу выступила с часовой речью, в которой заявила, что пересмотренный Уголовный кодекс Греции предусматривает, что должны быть пострадавшие в этом деле. 1 ноября истёк предусмотренный новым законодательством срок для подачи исковых заявлений, но их не было, сказала адвокат.

"Суд изучит, должно ли состояться заседание суда по существу. Это проблема основных прав человека, чтобы суд по сути заслушал его дело. Он имеет право на то, чтобы применялись положения наиболее благоприятного законодательства (нового УК - ред.), которое говорит, что нет состава преступления в действиях Винника", - сказала Константопулу журналистам.

По ее словам, нет ни одной жалобы, ни одного предъявления претензий к Виннику.

"Мы подали также ходатайство о его освобождении, заявив, что антиконституционно держать его более 18 месяцев", - сказала адвокат.

Она сообщила, что сроки принятия решения не установлены - это могут быть и десять дней, и месяц.

Как пояснили адвокаты, если в случае изменения законодательства появляются нормы, которые улучшают положение обвиняемого или подсудимого, то должны быть применены они. В случае Винника такой нормой считается то, что запрещено уголовное преследование за совершение действий в условиях отсутствия пострадавших и претензий со стороны пострадавших.

В деле Винника нет ни пострадавших, ни претензий, заявили адвокаты. В Греции состава преступления нет, и по принципу двойной вменимости Винник не может быть выдан в Америку, пояснили адвокаты.