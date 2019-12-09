Названы самые пьющие российские регионы

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Наиболее пьющими регионами в 2019 году стали Приморский край, Чукотка и Ненецкий автономный округ, следует из Национального рейтинга трезвости.
Согласно опубликованному на сайте организации "Трезвая Россия" исследованию, наиболее благополучными в этом отношении остаются Чечня, Ингушетия и Дагестан. Москва заняла восьмую позицию, а Санкт-Петербург — 14-ю.
Основой для составления рейтинга стали такие показатели, как число умерших из-за отравления алкоголем, численность страдающих алкоголизмом, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения и объем проданной алкогольной продукции.
Кроме того, эксперты проанализировали число преступлений, которые связаны с незаконным производством и оборотом этилового спирта, а также особенности регионального антиалкогольного законодательства.
26 ноября 2018, 12:22В Чечне рассказали, почему республика возглавила рейтинг трезвости