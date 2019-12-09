РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T14:20+0300
https://ria.ru/20191209/1562148343.html
"Почта России" ищет жителя Уфы, которому выдали часть пенсии печеньем
https://cdn24.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_0:243:2958:1907_1036x0_80_0_0_c8e82f6e0dccd41f7b94f001f00632ff.jpg
РИА Новости

"Почта России" ищет жителя Уфы, которому выдали часть пенсии печеньем

11:46 09.12.2019 (обновлено: 14:20 09.12.2019)
7154
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
УФА, 9 дек – РИА Новости. "Почта России" выясняет личность пенсионера из Уфы, которому сотрудник почты выдал часть пенсии печеньем, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления "Почты России" в Башкирии.
Ранее ресурс ufa1.ru сообщил, что почтальон выдал уфимскому пенсионеру пенсию в размере 13 тысяч, а оставшиеся 27 рублей 40 копеек — печеньем "Чайное удовольствие". Telegram-канал "РегДурдом" сообщает, что дочь пенсионера позвонила на горячую линию управления Пенсионного фонда по Башкирии, где во время разговора с оператором включилась реклама похоронной службы.

"В данный момент выясняем личность пенсионера, через него установим, какой именно сотрудник компании приносил пожилому человеку пенсионные деньги. Родные пострадавшего пенсионера не пожелали обратиться к нам, чтобы решить проблему", — прокомментировали РИА Новости ситуацию в управлении "Почты России" по Башкирии.

В организации отметили, что почтальоны могут приносить пенсионерам продукты, которые реализует почта, но эта услуга имеет заявительный характер. "Почтальоны могут кроме писем, газет и пенсии приносить продукты, если клиент изъявил желание. Но это не делается просто так, для этого клиент должен направить заявку, оплатить стоимость продуктов. Это легально, такие почтальоны получают премию на работе", — пояснили агентству в почте.
В пресс-службе управления "Почты России" добавили, что инцидент, о котором пишут СМИ, не установлен и не подтвержден и может являться фейком. "В ходе проведения проверки на основании данных из открытых источников установлено, что товар у почтальона был приобретен с согласия клиента после получения пенсии. Официальных обращений по данному поводу в управление "Почты России" не поступало", - сообщили в пресс-службе.
РИА Новости пока не располагает комментариями республиканского управления Пенсионного фонда России.
Рублевые монеты. Архивное фото
10 октября 2018, 11:26
Минздрав Приамурья объяснил, почему врачу-педиатру зарплату выдали мелочью
324622514
Обсудить 7
Почта РоссииУфаРоссияОбщество
Рекомендуем
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Крымский мост через Москву-реку
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол
Автомобиль полиции в Париже
В Париже забросали яйцами украинцев
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Порошенко забросали яйцами на Майдане
Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске
РЖД вводят новый график движения поездов
Автомобиль
Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Выплата пенсии
Минэкономразвития предложило запретить взыскание долгов с пенсий
Нефтяной станок-качалка
Саудовская Аравия и Россия жестоко обидели нефтяных экспертов
Певица Валерия
Валерия опубликовала фото с сыном и его девушкой после ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
13:53В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
13:50Силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
13:50МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции
13:49МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах
Лента новостейМолния