"Почта России" ищет жителя Уфы, которому выдали часть пенсии печеньем

"В данный момент выясняем личность пенсионера, через него установим, какой именно сотрудник компании приносил пожилому человеку пенсионные деньги. Родные пострадавшего пенсионера не пожелали обратиться к нам, чтобы решить проблему", — прокомментировали РИА Новости ситуацию в управлении "Почты России" по Башкирии.

В организации отметили, что почтальоны могут приносить пенсионерам продукты, которые реализует почта, но эта услуга имеет заявительный характер. "Почтальоны могут кроме писем, газет и пенсии приносить продукты, если клиент изъявил желание. Но это не делается просто так, для этого клиент должен направить заявку, оплатить стоимость продуктов. Это легально, такие почтальоны получают премию на работе", — пояснили агентству в почте.