"Почта России" ищет жителя Уфы, которому выдали часть пенсии печеньем

УФА, 9 дек – РИА Новости. "Почта России" выясняет личность пенсионера из Уфы, которому сотрудник почты выдал часть пенсии печеньем, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления "Почты России" в Башкирии.
Ранее ресурс ufa1.ru сообщил, что почтальон выдал уфимскому пенсионеру пенсию в размере 13 тысяч, а оставшиеся 27 рублей 40 копеек — печеньем "Чайное удовольствие". Telegram-канал "РегДурдом" сообщает, что дочь пенсионера позвонила на горячую линию управления Пенсионного фонда по Башкирии, где во время разговора с оператором включилась реклама похоронной службы.
"В данный момент выясняем личность пенсионера, через него установим, какой именно сотрудник компании приносил пожилому человеку пенсионные деньги. Родные пострадавшего пенсионера не пожелали обратиться к нам, чтобы решить проблему", — прокомментировали РИА Новости ситуацию в управлении "Почты России" по Башкирии.
В организации отметили, что почтальоны могут приносить пенсионерам продукты, которые реализует почта, но эта услуга имеет заявительный характер. "Почтальоны могут кроме писем, газет и пенсии приносить продукты, если клиент изъявил желание. Но это не делается просто так, для этого клиент должен направить заявку, оплатить стоимость продуктов. Это легально, такие почтальоны получают премию на работе", — пояснили агентству в почте.
В пресс-службе управления "Почты России" добавили, что инцидент, о котором пишут СМИ, не установлен и не подтвержден и может являться фейком. "В ходе проведения проверки на основании данных из открытых источников установлено, что товар у почтальона был приобретен с согласия клиента после получения пенсии. Официальных обращений по данному поводу в управление "Почты России" не поступало", - сообщили в пресс-службе.
РИА Новости пока не располагает комментариями республиканского управления Пенсионного фонда России.
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