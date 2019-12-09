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РИА Наука
2019-12-09T11:40+0300
https://ria.ru/20191209/1562147965.html
СМИ: SpaceX надеется отправить к МКС корабль с экипажем в феврале
https://cdn25.img.ria.ru/images/152592/76/1525927628_0:42:3000:1730_1036x0_80_0_0_cbb3a050749abe62bec53b7e4b6636b0.jpg
РИА Новости

СМИ: SpaceX надеется отправить к МКС корабль с экипажем в феврале

11:40 09.12.2019
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CC0 / Official SpaceX Photos / Crew Dragon Artist DepictionЭскиз космического корабля Crew Dragon
Эскиз космического корабля Crew Dragon
CC0 / Official SpaceX Photos / Crew Dragon Artist Depiction
Эскиз космического корабля Crew Dragon. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Запуск первого американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) намечается в феврале 2020 года, заявила президент и исполнительный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
"Мы надеемся на первый полет экипажа в феврале", - приводятся слова Шотвелл на американском специализированном сайте spaceflightnow.com.
Она отметила, что на 4 января планируется испытание системы аварийного спасения корабля Crew Dragon в реальном полете ракеты-носителя Falcon-9. После этого компания проанализирует данные, полученные в ходе теста.
Затем, по словам Шотвелл, в течение месяца в НАСА пройдет оценка готовности ракеты, корабля и станции к первому полету Crew Dragon с экипажем.
В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. После испытательных беспилотного и пилотируемого полетов корабль будет сертифицирован НАСА для штатных миссий на МКС.
Международная космическая станция
1 марта, 01:06РИА Наука
"Роскосмос" и НАСА урегулировали вопросы насчет полета Crew Dragon к МКС
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXМоскваСША
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