СМИ: SpaceX надеется отправить к МКС корабль с экипажем в феврале

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Запуск первого американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) намечается в феврале 2020 года, заявила президент и исполнительный директор компании Запуск первого американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) намечается в феврале 2020 года, заявила президент и исполнительный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.

"Мы надеемся на первый полет экипажа в феврале", - приводятся слова Шотвелл на американском специализированном сайте spaceflightnow.com

Она отметила, что на 4 января планируется испытание системы аварийного спасения корабля Crew Dragon в реальном полете ракеты-носителя Falcon-9. После этого компания проанализирует данные, полученные в ходе теста.

Затем, по словам Шотвелл, в течение месяца в НАСА пройдет оценка готовности ракеты, корабля и станции к первому полету Crew Dragon с экипажем.