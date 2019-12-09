РФ и КНР наметили планы в области науки и высшего образования

В том числе – это мероприятия по популяризации русского и китайского языков в стране-партнере. Также важной целью является увеличение объема двусторонних образовательных обменов среди учащихся до 100 тысяч человек к 2020 году. Об этом шла речь на рабочей встрече Главы Минобрнауки РФ Михаила Котюкова и посла КНР в РФ господином Чжан Ханьхуэя.

Среди других сфер научно-образовательного сотрудничества – проект класса мегасайенс NICA и межвузовское сотрудничество.

В рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического комплекса России" на 2014-2020 годы Минобрнауки совместно с Министерством науки КНР организует конкурсы научно-исследовательских проектов. С 2014 года в рамках программы было поддержано 57 проектов с участием научно-исследовательских организаций и университетов КНР, из них 38 – двухсторонних проектов.