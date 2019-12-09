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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-09T11:38+0300
https://ria.ru/20191209/1562147796.html
РФ и КНР наметили планы в области науки и высшего образования
https://cdn22.img.ria.ru/images/149425/45/1494254566_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f56c988a91189c2a71ca1347569ea9bc.jpg
РИА Новости

РФ и КНР наметили планы в области науки и высшего образования

11:38 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: главное". Более 800 мероприятий различных направлений пройдет в рамках Года российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.
В том числе – это мероприятия по популяризации русского и китайского языков в стране-партнере. Также важной целью является увеличение объема двусторонних образовательных обменов среди учащихся до 100 тысяч человек к 2020 году. Об этом шла речь на рабочей встрече Главы Минобрнауки РФ Михаила Котюкова и посла КНР в РФ господином Чжан Ханьхуэя.
Среди других сфер научно-образовательного сотрудничества – проект класса мегасайенс NICA и межвузовское сотрудничество.
В рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического комплекса России" на 2014-2020 годы Минобрнауки совместно с Министерством науки КНР организует конкурсы научно-исследовательских проектов. С 2014 года в рамках программы было поддержано 57 проектов с участием научно-исследовательских организаций и университетов КНР, из них 38 – двухсторонних проектов.
Дети во время урока в одной из школ Китая
5 декабря, 11:32Россия-Китай: Главное
ИРЯиК МГУ провел в КНР курсы повышения квалификации для учителей школ
В 2018 году по средне- и долгосрочным образовательным программам в России обучалось около 40 тысяч китайских граждан, в Китае – около 20 тысяч российских граждан. Около 30 тысяч человек приняли участие в краткосрочных образовательных программах (российско-китайские летние школы, краткосрочные курсы, курсы повышения квалификации и другие формы образовательных обменов).
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Россия-Китай: ГлавноеЧжан ХаньхуэйМихаил КотюковКитайРоссия
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