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На Урале СК начал проверку после нападения собак на ребенка
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РИА Новости

На Урале СК начал проверку после нападения собак на ребенка

11:36 09.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Следствие в городе Березовский организовало доследственную проверку по факту нападения бродячих собак на 11-летнего ребенка, сообщает в понедельник СУСК по Свердловской области.
Ранее прокуратура региона организовала проверку по сообщению СМИ о нападении бродячих собак на ребенка на улице Первомайский поселок в городе Березовский. По предварительным данным, днем в воскресенье мальчик шел на занятия к репетитору по улице, где на него напали четыре собаки. При этом одна из собак укусила ребенка за ногу, другие растерзали пакет, где были принадлежности для занятий.
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"По данному факту следственным отделом по городу Березовский СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении следствия.
Следователи намерены выяснить, все ли необходимые меры для обеспечения безопасности людей были приняты со стороны должностных лиц, ответственных за отлов, содержание и транспортировку безнадзорных животных на территории города.
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Следственный комитет РФСвердловская областьРоссияПроисшествия
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