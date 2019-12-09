На Урале СК начал проверку после нападения собак на ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Следствие в городе Березовский организовало доследственную проверку по факту нападения бродячих собак на 11-летнего ребенка, сообщает в понедельник СУСК по Свердловской области.
Ранее прокуратура региона организовала проверку по сообщению СМИ о нападении бродячих собак на ребенка на улице Первомайский поселок в городе Березовский. По предварительным данным, днем в воскресенье мальчик шел на занятия к репетитору по улице, где на него напали четыре собаки. При этом одна из собак укусила ребенка за ногу, другие растерзали пакет, где были принадлежности для занятий.
"По данному факту следственным отделом по городу Березовский СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении следствия.
Следователи намерены выяснить, все ли необходимые меры для обеспечения безопасности людей были приняты со стороны должностных лиц, ответственных за отлов, содержание и транспортировку безнадзорных животных на территории города.