На Урале СК начал проверку после нападения собак на ребенка

Ранее прокуратура региона организовала проверку по сообщению СМИ о нападении бродячих собак на ребенка на улице Первомайский поселок в городе Березовский. По предварительным данным, днем в воскресенье мальчик шел на занятия к репетитору по улице, где на него напали четыре собаки. При этом одна из собак укусила ребенка за ногу, другие растерзали пакет, где были принадлежности для занятий.