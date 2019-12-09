Сообщения о "минировании" колледжей и школ в ЕАО не подтвердились

ХАБАРОВСК, 9 дек - РИА Новости. Специалисты на нашли взрывных устройств в зданиях "заминированных" в понедельник школ и двух колледжей в Биробиджане Еврейской автономной области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Ранее сообщалось, что в понедельник поступили сообщения о "минировании" нескольких школ, а также колледжа культуры и медицинского колледжа в Биробиджане. Проводилась эвакуация. На место выезжали взрывотехники и кинологи с собаками.
"Все обследования завершены. Угрозы не подтвердились. Занятия в учебных заведениях восстановлены", - рассказал представитель УМВД.
По его словам, после происшествия полиция проводит проверку.
В понедельник ложные сообщения о взрывных устройствах нарушили работу школ, колледжей и университетов в Хабаровском крае, Приморье, Амурской области.