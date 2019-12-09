Медведев поздравил газету "Коммерсантъ" с юбилеем

"Авторитет и популярность "Коммерсанта" - результат огромного труда его замечательного коллектива. Талантливые журналисты, обозреватели, редакторы, фоторепортеры, вы неизменно находитесь в эпицентре главных событий, блестяще разбираетесь во многих сферах. И, несомненно, служите образцом высокого профессионализма для коллег в медиасфере", - говорится в сообщении.