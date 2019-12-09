Медведев поздравил газету "Коммерсантъ" с юбилеем

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем коллектив газеты "Коммерсантъ", соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
В понедельник, 9 декабря, исполняется 30 лет со дня выхода первого номера газеты.
"Авторитет и популярность "Коммерсанта" - результат огромного труда его замечательного коллектива. Талантливые журналисты, обозреватели, редакторы, фоторепортеры, вы неизменно находитесь в эпицентре главных событий, блестяще разбираетесь во многих сферах. И, несомненно, служите образцом высокого профессионализма для коллег в медиасфере", - говорится в сообщении.
Медведев отметил, что очень точно выбраны название и тема издания, авторы за короткое время сформировали особый стиль деловой газеты, а материалы позволили завоевать доверие и уважение читателей.
"Сегодня издание охватывает самые разные жанры, содержит аналитические статьи, актуальные новости, яркие репортажи. Особенно важно, что газета развивается и как интернет-издание, привлекая новую аудиторию", - добавил премьер-министр.
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