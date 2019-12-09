Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
По данным полиции, 18 человек получили ожоги и травмы разной степени тяжести. Среди жертв и раненых есть иностранцы. Сколько человек может оставаться на острове, пока не известно.
This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for, the people recovering now, and especially the rescue workers… pic.twitter.com/mn704hobRk— Michael Schade (@sch) 9 декабря 2019 г.
Ранее премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что в момент извержения недалеко от вулкана находились около 100 человек, большинство из которых, вероятно, туристы. Позже местные власти заявили, что людей могло быть около 50.