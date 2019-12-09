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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
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РИА Новости

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

11:29 09.12.2019 (обновлено: 13:47 09.12.2019)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
По данным полиции, 18 человек получили ожоги и травмы разной степени тяжести. Среди жертв и раненых есть иностранцы. Сколько человек может оставаться на острове, пока не известно.
Ранее премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что в момент извержения недалеко от вулкана находились около 100 человек, большинство из которых, вероятно, туристы. Позже местные власти заявили, что людей могло быть около 50.
Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео
09:09
Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмДжасинда АрдернОстров УайтНовая ЗеландияВ мире
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