Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По данным полиции, 18 человек получили ожоги и травмы разной степени тяжести. Среди жертв и раненых есть иностранцы. Сколько человек может оставаться на острове, пока не известно.

Ранее премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что в момент извержения недалеко от вулкана находились около 100 человек, большинство из которых, вероятно, туристы. Позже местные власти заявили, что людей могло быть около 50.