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В Оренбурге завершили разбор завалов после обрушения моста
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РИА Новости

В Оренбурге завершили разбор завалов после обрушения моста

11:27 09.12.2019
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УФА, 9 дек – РИА Новости. Аварийные службы Оренбурга завершили ликвидацию завалов обрушенного моста, движение на улице Терешковой восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Оренбургской области.
"Сегодня в 12.00 (10.00 мск) движение по улице Терешковой возобновлено. Аварийные службы закончили ликвидационные работы после обрушения конструкции моста", - сказал агентству представитель правительства области.
Вечером 2 декабря на улице Терешковой, у выезда из города, обрушился виадук "Обход города Оренбурга". В результате происшествия произошло заваливание пролета моста 150-200 метров. В момент обрушения на путепроводе находились два автомобиля: грузовик Mercedes и легковой автомобиль "Лада Приора". Два человека пострадали, они с травмами средней степени тяжести госпитализированы. В инциденте разбираются следственные органы. На время разбора завалов движение по улице Терешковой было перекрыто.
Сотрудники ДПС
3 декабря, 08:06
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