В Оренбурге завершили разбор завалов после обрушения моста

"Сегодня в 12.00 (10.00 мск) движение по улице Терешковой возобновлено. Аварийные службы закончили ликвидационные работы после обрушения конструкции моста", - сказал агентству представитель правительства области.

Вечером 2 декабря на улице Терешковой, у выезда из города, обрушился виадук "Обход города Оренбурга". В результате происшествия произошло заваливание пролета моста 150-200 метров. В момент обрушения на путепроводе находились два автомобиля: грузовик Mercedes и легковой автомобиль "Лада Приора". Два человека пострадали, они с травмами средней степени тяжести госпитализированы. В инциденте разбираются следственные органы. На время разбора завалов движение по улице Терешковой было перекрыто.