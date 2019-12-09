РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T11:27+0300
https://ria.ru/20191209/1562147162.html
Мьянма выведет в Андаманское море субмарину российского производства
https://cdn25.img.ria.ru/images/146468/03/1464680325_76:0:3717:2048_1036x0_80_0_0_7696d2bac851ada558588a6beb8ea555.jpg
РИА Новости

Мьянма выведет в Андаманское море субмарину российского производства

11:27 09.12.2019
341
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКорабль в море
Корабль в море
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Корабль в море. Архивное фото
БАНГКОК, 9 дек – РИА Новости. Мьянма начинает патрулирование Андаманского моря приобретенной в Индии дизельной подводной лодкой российского производства, и военно-морским силам Таиланда придется отслеживать ее передвижение, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на командование таиландских ВМС.
"Дизель-электрическая субмарина класса Кило российского производства может погружаться на глубину до 300 метров и находиться в автономном плавании в подводном положении до 45 суток. Нам придется отслеживать ее перемещение в Андаманском море с помощью надводных средств", - заявил журналистам в Бангкоке пресс-секретарь командования военно-морских сил Таиланда вице-адмирал Прачарат Сирисават, выступивший на брифинге, который телеканал транслировал в дневном выпуске новостей.
"Мьянма начинает патрулирование в целях обеспечения безопасности и защиты своих интересов в море", - сообщил адмирал.
Он подчеркнул, что, по его сведениям, Мьянма, которая приобрела российскую субмарину у Индии, где прослужившая значительный срок подводная лодка прошла модернизацию, собирается вступить в переговоры с Россией о закупке новых лодок этого класса.
Владимир Путин на форуме Один пояс - один путь в Китае, 26 апреля 2019 года
26 апреля, 14:22
Путин оценил потенциал товарооборота между Россией и Мьянмой
В прошлом Таиланд также рассматривал вероятность приобретения подводных лодок в России, однако позже переключился на планы закупки отслуживших свой срок и модернизированных субмарин из Германии, а затем, когда этот план был отменен, подписал сделку с КНР о приобретении трех дизельных субмарин китайского производства. Контракт по первой из них уже подписан, строительство лодки началось в Китае в сентябре прошлого года, а поставка ее Таиланду назначена на 2023 год.
Таиланд был первой страной Юго-Восточной Азии, имевшей собственный подводный флот. Еще в начале 1940 годов страна приобрела подводные лодки в Японии, а затем, после Второй мировой войны, получила еще несколько японских субмарин. Все они были выведены из состава ВМС страны в середине 1950-х годов, и с тех пор Таиланд подводного флота не имел.
Тем не менее, подразделение подводных лодок в составе ВМС страны было вновь создано в середине 2000 годов. В настоящее время будущие экипажи таиландских субмарин проходят подготовку на тренажерах, закупленных в Германии. Также, в контракт на поставку подводных лодок из КНР включен пункт о подготовке экипажей на лодках китайского образца.
В настоящее время в Юго-Восточной Азии подводные лодки германского, южнокорейского, французского и российского производства имеются у Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Сингапура и Мьянмы.
501000
Обсудить 0
МьянмаРоссияВ мире
Рекомендуем
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Тегеран считает, что Москва не бросит проект в Фордо из-за санкций США
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу поручил ВМФ сделать упор на "Калибры" и "Цирконы"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Крымский мост через Москву-реку
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
Доха (панорама)
Источник рассказал о ходе переговоров США и "Талибана"
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Автомобиль полиции в Париже
В Париже забросали яйцами украинцев
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Вид на планету Земля из космоса
Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол
Логотип в отделении Почты России
"Почта России" ищет жителя Уфы, которому выдали часть пенсии печеньем
Полицейский
В Петербурге пассажир метро пытался провезти разобранную мину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
13:53В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
13:50Силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
13:50МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции
13:49МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах
Лента новостейМолния