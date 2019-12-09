Мьянма выведет в Андаманское море субмарину российского производства

БАНГКОК, 9 дек – РИА Новости. Мьянма начинает патрулирование Андаманского моря приобретенной в Индии дизельной подводной лодкой российского производства, и военно-морским силам Таиланда придется отслеживать ее передвижение, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на командование таиландских ВМС.

"Дизель-электрическая субмарина класса Кило российского производства может погружаться на глубину до 300 метров и находиться в автономном плавании в подводном положении до 45 суток. Нам придется отслеживать ее перемещение в Андаманском море с помощью надводных средств", - заявил журналистам в Бангкоке пресс-секретарь командования военно-морских сил Таиланда вице-адмирал Прачарат Сирисават, выступивший на брифинге, который телеканал транслировал в дневном выпуске новостей.

"Мьянма начинает патрулирование в целях обеспечения безопасности и защиты своих интересов в море", - сообщил адмирал.

Он подчеркнул, что, по его сведениям, Мьянма, которая приобрела российскую субмарину у Индии, где прослужившая значительный срок подводная лодка прошла модернизацию, собирается вступить в переговоры с Россией о закупке новых лодок этого класса.

В прошлом Таиланд также рассматривал вероятность приобретения подводных лодок в России, однако позже переключился на планы закупки отслуживших свой срок и модернизированных субмарин из Германии, а затем, когда этот план был отменен, подписал сделку с КНР о приобретении трех дизельных субмарин китайского производства. Контракт по первой из них уже подписан, строительство лодки началось в Китае в сентябре прошлого года, а поставка ее Таиланду назначена на 2023 год.

Таиланд был первой страной Юго-Восточной Азии, имевшей собственный подводный флот. Еще в начале 1940 годов страна приобрела подводные лодки в Японии, а затем, после Второй мировой войны, получила еще несколько японских субмарин. Все они были выведены из состава ВМС страны в середине 1950-х годов, и с тех пор Таиланд подводного флота не имел.

Тем не менее, подразделение подводных лодок в составе ВМС страны было вновь создано в середине 2000 годов. В настоящее время будущие экипажи таиландских субмарин проходят подготовку на тренажерах, закупленных в Германии. Также, в контракт на поставку подводных лодок из КНР включен пункт о подготовке экипажей на лодках китайского образца.