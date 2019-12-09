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Суд арестовал имущество трех предприятий по иску ГП к Пушкареву
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РИА Новости

Суд арестовал имущество трех предприятий по иску ГП к Пушкареву

11:24 09.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Советский районный суд Владивостока в качестве обеспечительных мер по иску Генеральной прокуратуры РФ к бывшему мэру города Игорю Пушкареву наложил арест на имущество трех предприятий, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Федеральной службы судебных приставов.
Ранее сообщалось, что Советский районный суд Владивостока 10 декабря проведет подготовительное заседание по иску Генпрокуратуры к Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей. Основанием для иска послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", отмечала Генпрокуратура.
"В Межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю 4 декабря возбуждены исполнительные производства на основании исполнительных листов, выданных Советским районным судом Владивостока, о наложении ареста на недвижимое имущество предприятий АО "Владивостокский бутощебеночный завод", АО "Дробильно-сортировочный завод", АО "Спасскцемент", - сказал собеседник.
По его словам, судебные приставы проводят комплекс мер, направленный на исполнение требований исполнительных документов. В пресс-службе УФССП также уточнили, что обеспечительные меры наложены до вступления в законную силу решения суда.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в Тверском суде Москвы
9 апреля, 11:51
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
В начале апреля Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей. Его брат благодаря инвалидности получил условный срок, а экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников - 10 лет колонии. Обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.
Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей.
Вместе с Пушкаревым по делу проходили его брат Андрей и директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, который, по мнению следствия, за взятки закупал строительные материалы у "Востокцемента" по завышенным ценам.
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Игорь ПушкаревРоссияПроисшествия
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