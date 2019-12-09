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Украинский эксперт не ждет прорыва от встречи "нормандской четверки"
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РИА Новости

Украинский эксперт не ждет прорыва от встречи "нормандской четверки"

11:23 09.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Нет капитуляции!" на площади Независимости в Киеве
Участники акции Нет капитуляции! на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Ощутимых результатов от переговоров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) ожидать не стоит, возможно, стороны согласуют "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе и сроки ее выполнения, считает председатель правления фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.
Саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Франции, Германии, России и Украины пройдет в Париже в понедельник. Как заявлял, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прорыва по саммиту в "нормандском формате" ожидать не стоит. По его словам, по итогам встречи, возможно, зафиксируют точки, по которым будет достигнуто понимание.
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"Если стороны уже скептически высказываются относительно результативности (саммита – ред.), то ожидать больших результатов не стоит. Я думаю, что главный результат – это то, что стороны все-таки сядут за стол переговоров, проведут этот саммит, поскольку три года они уже не встречались",- сказал РИА Новости Бондаренко.
При этом, по его словам, подвижки могут быть в ходе встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Эксперт не исключает, главы государств могут обсудить вопрос транзита российского газа через территорию Украины, контракты на который истекают 1 января 2020 года.

"Что же касается вопросов, касающихся мира в Донбассе, – это перспектива не одного дня и не этого саммита. Дай бог, чтобы договорились сегодня о некой "дорожной карте" и сроках ее воплощения", - заявил Бондаренко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
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"Нормандский" саммит в Париже"Нормандская четверка"Константин БондаренкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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