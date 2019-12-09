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"Коммунисты России" призвали ввести в школах предмет о жизни Сталина
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РИА Новости

"Коммунисты России" призвали ввести в школах предмет о жизни Сталина

11:22 09.12.2019
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© РИА НовостиПредседатель Совета Министров СССР Иосиф Виссарионович Сталин
Председатель Совета Министров СССР Иосиф Виссарионович Сталин
© РИА Новости
Председатель Совета Министров СССР Иосиф Виссарионович Сталин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин призвал Минобрнауки ввести в школах предмет "Жизнь и деятельность Иосифа Сталина" в связи с его 140-летием, сообщила пресс-служба партии.
"В декабре мы будем отмечать 140-летие со дня рождения Иосифа Сталина, и поэтому мы призываем ввести в старших классах школы с 2020 года предмет "Жизнь и деятельность И.В. Сталина"... В ближайшее время мы направим в министерство образования официальное письмо и призываем всех ученых и патриотов поддержать наше предложение", - цитирует пресс-служба слова Сурайкина.
По его словам, интерес к Сталину сегодня огромный во всех слоях общества, в том числе у молодежи.
"Наша молодежь недостаточно знает о жизни вождя советского народа. Чтобы пресечь распространение всяких небылиц о Сталине и СССР и повысить уровень знаний школьников, необходимо ввести такой предмет и рассмотреть все этапы жизни и деятельности великого государственного деятеля - дореволюционный, периода революции, периода становления СССР, военный период, а также последние восемь лет правления Иосифа Сталина", - пояснил Сурайкин.
Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин в своем рабочем кабинете, 1949 год
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Тайна гибели сына Сталина: был ли двойник у Якова Джугашвили?"Я солдат на генералов не меняю!" После этих слов Сталина о своем сыне про Якова Джугашвили забыли. Но 28 октября 1977 года вышел секретный правительственный указ: наградить старшего лейтенанта Джугашвили орденом Отечественной войны I степени посмертно.
Как он отметил, необходимо привлечь лучших патриотически настроенных ученых и специалистов для подготовки объективной биографии Иосифа Сталина, где будут достоверно отображены заслуги и достижения вождя. "Учебник о жизни и деятельности Сталина должен стать настольной книгой для ребят", - убежден лидер компартии.
"Представители КПКР также готовы участвовать в составлении биографии руководителя СССР в 1922-1953-м годах", - подчеркнул он.
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Коммунисты РоссииМинистерство образования и науки РФИосиф Сталин (Джугашвили)РоссияСССРОбщество
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