"Коммунисты России" призвали ввести в школах предмет о жизни Сталина

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин призвал Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин призвал Минобрнауки ввести в школах предмет "Жизнь и деятельность Иосифа Сталина" в связи с его 140-летием, сообщила пресс-служба партии.

"В декабре мы будем отмечать 140-летие со дня рождения Иосифа Сталина , и поэтому мы призываем ввести в старших классах школы с 2020 года предмет "Жизнь и деятельность И.В. Сталина"... В ближайшее время мы направим в министерство образования официальное письмо и призываем всех ученых и патриотов поддержать наше предложение", - цитирует пресс-служба слова Сурайкина.

По его словам, интерес к Сталину сегодня огромный во всех слоях общества, в том числе у молодежи.

"Наша молодежь недостаточно знает о жизни вождя советского народа. Чтобы пресечь распространение всяких небылиц о Сталине и СССР и повысить уровень знаний школьников, необходимо ввести такой предмет и рассмотреть все этапы жизни и деятельности великого государственного деятеля - дореволюционный, периода революции, периода становления СССР, военный период, а также последние восемь лет правления Иосифа Сталина", - пояснил Сурайкин.

Как он отметил, необходимо привлечь лучших патриотически настроенных ученых и специалистов для подготовки объективной биографии Иосифа Сталина, где будут достоверно отображены заслуги и достижения вождя. "Учебник о жизни и деятельности Сталина должен стать настольной книгой для ребят", - убежден лидер компартии.