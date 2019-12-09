Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Плюсовая температура воздуха продержится в Плюсовая температура воздуха продержится в Москве до четверга, среднесуточная температура остается выше климатической нормы на 4-5 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова

"Погода будет облачная, с небольшими осадками. Температура в ночные часы останется положительной: 0 – плюс 2 в Москве", — сказала главный специалист московского метеобюро.

По её словам, в первой половине недели фон атмосферного давления будет пониженный, потому что столица будет находиться на южной окраине атлантического циклона. Она также сообщила, что в понедельник днем температура воздуха составит плюс 2 – плюс 4, а во вторник и среду – от 1 до 3 градусов тепла.

"В среду максимальная температура придется на утренние часы, потому что в среду будет пересекать нас холодный атмосферный фронт, за которым начнется адвекция уже такого морозного воздуха", — отметила Позднякова.

Также специалист метеобюро отметила, что в четверг пройдет небольшой снежок, температура в ночные часы в Москве будет составлять порядка минус 3 – минус 5 градусов. Дневная температура в Москве тоже отрицательная: минус 1 – минус 3, по области – до минус 5.