Источник: Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского

МОСКВА, 9 дек, РИА Новости. Глава "Газпрома" Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак будут участвовать во встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая пройдет в Париже после саммита нормандской четверки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки к переговорам.

"Оба примут участие", - сказал он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры обсудят реализацию минских соглашений, но не уточнил будет ли рассматриваться газовый вопрос.

Путин и Зеленский впервые встретятся в Париже. Формат встречи по времени не предусматривает никаких ограничений, отметил Ушаков, который также примет участие в переговорном процессе.