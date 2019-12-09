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Источник: Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского
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РИА Новости

Источник: Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского

11:19 09.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер
Министр энергетики РФ Александр Новак и глава Газпрома Алексей Миллер
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр энергетики РФ Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек, РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак будут участвовать во встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая пройдет в Париже после саммита нормандской четверки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки к переговорам.
"Оба примут участие", - сказал он.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры обсудят реализацию минских соглашений, но не уточнил будет ли рассматриваться газовый вопрос.
Путин и Зеленский впервые встретятся в Париже. Формат встречи по времени не предусматривает никаких ограничений, отметил Ушаков, который также примет участие в переговорном процессе.
Кроме того, как ожидается, в беседе примут участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Алексей МиллерВладислав СурковГазпромВладимир ЗеленскийРоссияПарижУкраинаПолитика
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