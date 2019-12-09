Глава дипломатии ЕС оценил перспективы саммита "нормандской четверки"

"Рассчитываем, что на этой встрече будет возможным продолжение работы и продвижение для мирного и устойчивого решения украинского конфликта. Это один из самых значимых приоритетов, которые мы должны решить в ЕС", - сказал он журналистам в Брюсселе перед началом встречи с министрами иностранных дел стран ЕС.