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Глава дипломатии ЕС оценил перспективы саммита "нормандской четверки"
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РИА Новости

Глава дипломатии ЕС оценил перспективы саммита "нормандской четверки"

11:16 09.12.2019
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© AP Photo / Francisco SecoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. ЕС рассчитывает на прогресс на саммите "нормандской четверки", считает одним из своих приоритетов мирное и устойчивое решение украинского кризиса, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Первый за три года саммит "нормандского формата" с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии пройдет в понедельник в Париже.
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"Рассчитываем, что на этой встрече будет возможным продолжение работы и продвижение для мирного и устойчивого решения украинского конфликта. Это один из самых значимых приоритетов, которые мы должны решить в ЕС", - сказал он журналистам в Брюсселе перед началом встречи с министрами иностранных дел стран ЕС.
Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
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История переговоров в "нормандском формате"
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Жозеп Боррель"Нормандская четверка"ЕвросоюзПарижУкраинаВ мире
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