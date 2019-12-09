Глава дипломатии ЕС оценил перспективы саммита "нормандской четверки"

БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. ЕС рассчитывает на прогресс на саммите "нормандской четверки", считает одним из своих приоритетов мирное и устойчивое решение украинского кризиса, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Первый за три года саммит "нормандского формата" с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии пройдет в понедельник в Париже.
"Рассчитываем, что на этой встрече будет возможным продолжение работы и продвижение для мирного и устойчивого решения украинского конфликта. Это один из самых значимых приоритетов, которые мы должны решить в ЕС", - сказал он журналистам в Брюсселе перед началом встречи с министрами иностранных дел стран ЕС.
Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.