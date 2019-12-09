Спикеру эстонского парламента предложили дать российское гражданство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил предоставить российское гражданство спикеру парламента Эстонии, потребовавшему возврата "аннексированных" территорий, если он готов "последовать своей мечте".
Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что не видит перспектив ратификации парламентом пограничного договора с Россией из-за разногласий по Тартускому мирному договору 1920 года. Позднее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
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"Такие "требования" не подкреплены здравым смыслом... Изборск и Печоры – два прекрасных города с удивительным прошлым и потрясающей природой. Многие мечтают здесь жить, строить дома, заводить детей, встречать старость… Если господин Пыллуаас готов следовать своей мечте, предлагаю ему и всем эстонцам, которые хотят жить в России, выдавать наше гражданство", - написал Ведерников на своей странице в Instagram.
Он также выразил удивление тем, что спикер эстонского парламента "вообще не интересуется собственной историей". Ведерников пригласил Пыллуааса посетить Псковскую область в 2021 году, когда будут проходить мероприятия к 800-летию со дня рождения Александра Невского.
"Можем свозить его на Чудское озеро. Этот маршрут для них у нас отработан!" - отметил губернатор Псковской области.