Спикеру эстонского парламента предложили дать российское гражданство

"Такие "требования" не подкреплены здравым смыслом... Изборск и Печоры – два прекрасных города с удивительным прошлым и потрясающей природой. Многие мечтают здесь жить, строить дома, заводить детей, встречать старость… Если господин Пыллуаас готов следовать своей мечте, предлагаю ему и всем эстонцам, которые хотят жить в России, выдавать наше гражданство", - написал Ведерников на своей странице в Instagram.