Источник рассказал о ходе переговоров США и "Талибана"

КАБУЛ, 9 дек - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" и Соединенные Штаты могут подписать мирное соглашение на этой неделе и запустить первое 48-часовое прекращение огня в Афганистане, сообщил РИА Новости источник, близкий к талибам.
В воскресенье талибы объявили, что после трехмесячного перерыва в Дохе возобновились переговоры с США.
По словам источника, стороны обсудили вопрос о сокращении насилия и условиях, которые могут стимулировать начало переговоров между сторонами конфликта в Афганистане.
"На следующей неделе может быть подписано соглашение о мире, и будет достигнуто первое 48-часовое прекращение огня", - заявил источник в воскресенье.
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Несколько источников также сообщили РИА Новости, что после достижения мирного соглашения талибы, а также представители властей США и Афганистана соберутся на трехстороннюю встречу в Кэмп-Дэвиде, которая была отменена в сентябре из-за теракта в Кабуле, в результате которого погиб американский военнослужащий.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.