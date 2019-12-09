Источник рассказал о ходе переговоров США и "Талибана"

КАБУЛ, 9 дек - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" и Радикальное движение "Талибан" и Соединенные Штаты могут подписать мирное соглашение на этой неделе и запустить первое 48-часовое прекращение огня в Афганистане, сообщил РИА Новости источник, близкий к талибам.

В воскресенье талибы объявили, что после трехмесячного перерыва в Дохе возобновились переговоры с США.

По словам источника, стороны обсудили вопрос о сокращении насилия и условиях, которые могут стимулировать начало переговоров между сторонами конфликта в Афганистане.

"На следующей неделе может быть подписано соглашение о мире, и будет достигнуто первое 48-часовое прекращение огня", - заявил источник в воскресенье.

Несколько источников также сообщили РИА Новости, что после достижения мирного соглашения талибы, а также представители властей США и Афганистана соберутся на трехстороннюю встречу в Кэмп-Дэвиде, которая была отменена в сентябре из-за теракта в Кабуле, в результате которого погиб американский военнослужащий.