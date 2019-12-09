Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва под Белгородом

Вечером 3 декабря на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро были госпитализированы. Из пострадавших две женщины находятся в центральной районной больнице Яковлево, у одной из них ссадины и ушибы бедер и плеч, у второй сотрясение головного мозга. В областную больницу были доставлены три женщины с ожогами и мужчина с переломами лицевой части черепа. По данным на четверг 5 декабря, угрозы жизни пострадавших не было.