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Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва под Белгородом
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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва под Белгородом

11:14 09.12.2019
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкРазбор завалов на месте взрыва газа в Белгородской области
Разбор завалов на месте взрыва газа в Белгородской области
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 9 дек – РИА Новости. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме под Белгородом, сообщил в понедельник РИА Новости начальник управления проектами, массовыми коммуникациями и информационными технологиями администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин.
Вечером 3 декабря на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро были госпитализированы. Из пострадавших две женщины находятся в центральной районной больнице Яковлево, у одной из них ссадины и ушибы бедер и плеч, у второй сотрясение головного мозга. В областную больницу были доставлены три женщины с ожогами и мужчина с переломами лицевой части черепа. По данным на четверг 5 декабря, угрозы жизни пострадавших не было.
"Никого не выписали, но у всех положительная динамика", - сказал собеседник агентства.
По факту произошедшего СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу назначены судебно-медицинские, генетические, химические, а также комплексная строительно-техническая экспертизы. По информации следствия, взрыв произошел в квартире на первом этаже. В качестве официальной версии случившегося следствие называет неосторожное пользование и повреждение систем газового оборудования.
Разбор завалов на месте взрыва газа в Белгородской области
6 декабря, 10:49
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Обрушение дома в Белгородской областиСледственный комитет РФВоронежРоссияБелгородПроисшествия
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