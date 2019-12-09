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Цветущие поля в Омской области
Омская область
2019-12-09T11:07+0300
https://ria.ru/20191209/1562146290.html
В Прииртышье выделят средства на реновацию культурного центра
https://cdn24.img.ria.ru/images/155158/39/1551583984_0:116:3072:1844_1036x0_80_0_0_3620169a25e4b1862cbff4e6c8e836da.jpg
РИА Новости

В Прииртышье выделят средства на реновацию культурного центра

11:07 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Омской области в городе Тара
Жилой дом в Омской области в городе Тара
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Омской области в городе Тара. Архивное фото
ОМСК, 9 дек – РИА Новости. Более 221 миллиона рублей в рамках национального проекта "Культура" направят на реновацию культурно-досугового центра в городе Тара на севере Омской области из федерального и областного бюджетов, сообщает в понедельник облправительство.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020-2022 годах из федерального бюджета российским регионам на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".
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"Омской области в 2020-2021 годы предоставляется трансферт на реновацию здания КДЦ "Север" в городе Тара – всего 110,8 миллиона рублей. Работы по реновации культурно-досугового центра "Север" будут проводиться на условиях софинансирования из областного бюджета. Аналогичная сумма в 2020-2021 годы будет выделена из региональной казны", - говорится в сообщении.
Реновация КДЦ "Север" включает в себя ремонт кровли и фасада здания, внутренних и наружных инженерных сетей, интерьеров, оснащение современным сценическим, световым, звуковым и технологическим оборудованием. Кроме того, в центре появится отдельный кинозал на 108 мест, а основной зрительный зал оснастят современным оборудованием и изменят конфигурацию.
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"Национальный проект "Культура" включает в себя программу "Реновация учреждений культуры", которая предполагает не только реконструкцию зданий, но и наполнение их новыми смыслами, предоставлением новых возможностей для их дальнейшего развития. Такая задача была поставлена и президентом России Владимиром Путиным, инициировавшем запуск национальных проектов, и Минкультом РФ. Планируется, что после реновации КДЦ "Север" станет современным центром культуры для всего севера Омской области", - сказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
Культурно-досуговый центр "Север" в городе Тара был построен в 1971 году. В КДЦ работают 37 коллективов различной направленности, в которых занимаются 1,3 тысячи местных жителей, среди которых большую часть составляют дети и молодежь. Со временем зданию центра "Север" потребовался капремонт. Региональное минкультуры, понимая значимость учреждения для жителей северных районов Омской области, направило заявку на получение финансовой поддержки из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Культура".
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