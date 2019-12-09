В Прииртышье выделят средства на реновацию культурного центра

"Национальный проект "Культура" включает в себя программу "Реновация учреждений культуры", которая предполагает не только реконструкцию зданий, но и наполнение их новыми смыслами, предоставлением новых возможностей для их дальнейшего развития. Такая задача была поставлена и президентом России Владимиром Путиным, инициировавшем запуск национальных проектов, и Минкультом РФ. Планируется, что после реновации КДЦ "Север" станет современным центром культуры для всего севера Омской области", - сказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.