Россия зафиксировала 40 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 40 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Латакия – 13, Алеппо – девять, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Хама – семь, Латакия – два", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена гуманитарная акция в населенном пункте Шейх-Мискин провинции Дераа. Выдано 275 продовольственных наборов общим весом 1,609 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.