Лидию Михееву избрали новым секретарем Общественной палаты

"Лидия Юрьевна – человек, с которым я работал не один созыв. Она работала в моем блоке, потом я - в ее блоке. Хочу сказать, что очень комфортно с ней работать, без комплементарности. Такие ключевые направления, как общественная экспертиза, общественный контроль – это задача высокопрофессиональных людей", - отметил Гриб.