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Лидию Михееву избрали новым секретарем Общественной палаты
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РИА Новости

Лидию Михееву избрали новым секретарем Общественной палаты

11:06 09.12.2019 (обновлено: 11:07 09.12.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ
Здание Общественной палаты РФ
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание Общественной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Лидия Михеева избрана новым секретарем Общественной палаты РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Кандидатуру Михеевой на должность главы ОП РФ выдвинул совет старейшин, а также первый секретарь организации Вячеслав Бочаров. Члены ОП РФ проголосовали за нее практически единогласно, воздержались лишь двое.
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Кроме того, Владислав Гриб и Лео Бокерия избраны заместителями секретаря Общественной палаты РФ.
"Лидия Юрьевна – человек, с которым я работал не один созыв. Она работала в моем блоке, потом я - в ее блоке. Хочу сказать, что очень комфортно с ней работать, без комплементарности. Такие ключевые направления, как общественная экспертиза, общественный контроль – это задача высокопрофессиональных людей", - отметил Гриб.
Председателем комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий избрана Юлия Оглоблина. Руководителем и заместителем руководителя межкомиссионной рабочей группы по этике и регламенту общественной палаты назначен Лео Бокерия и Галина Осокина.
В октябре ранее возглавлявший ОП РФ Валерий Фадеев был назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Ранее в разговоре с РИА Новости Бочаров отметил, что Михеева является достойным претендентом на освободившуюся должность, "прекрасно разбирается во всех тонкостях законодательной деятельности, экспертной деятельности".
Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб (слева) и секретарь ОП РФ Валерий Фадеев
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Лидия МихееваЛео БокерияВладислав ГрибОбщественная палата РФРоссияПолитика
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