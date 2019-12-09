"Уральские пельмени" отозвали иски к компании экс-директора

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" без рассмотрения два его иска на общую сумму 210 миллионов рублей к компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ), связанной с экс-директором шоу Сергеем Нетиевским, следует из опубликованных определений суда.

Иски возвращены по просьбе истца, причины отказа от исковых требований в материалах суда не уточняются.

Оба иска поступили в суд 26 ноября. В одном из них были заявлены требования о защите исключительных прав на товарные знаки и взыскании компенсации в размере 200 миллионов рублей, в другом - о запрете использовать видеоролик в сети Интернет и взыскании компенсации в размере 10 миллионов рублей. Третьим лицом к делу по "маленькому" иску было привлечено московское ООО "Ваптак", занимающееся разработкой компьютерного программного обеспечения.

Участники " Уральских пельменей " ведут сразу несколько арбитражных судебных разбирательств с компаниями Нетиевского. Так, в октябре вступило в силу решение о взыскании с ИФМ около 2 миллионов рублей в пользу шестерых участников телешоу. Спор был связан с нарушением прав истцов при трансляции 11 выпусков телепередачи на канале СТС.

В свою очередь ИФМ сейчас оспаривает 14 лицензионных договоров с семью участниками коллектива, заключение которых позволило им в порядке взаимозачета не возвращать компании займы в размере по 10 миллионов рублей каждому. Ответчиками выступают Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов и Сергей Калугин.