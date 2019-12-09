Тегеран считает, что Москва не бросит проект в Фордо из-за санкций США

ТЕГЕРАН. 9 дек – РИА Новости. считает, что Москва не откажется от проекта на ядерном объекте в Фордо из-за санкций США, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Тегеран считает, что Москва не откажется от проекта на ядерном объекте в Фордо из-за санкций США, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон с 15 декабря отменяет исключение из санкций в отношении ядерного объекта в иранском Фордо. Он отметил, что такое решение принято в ответ на решение Тегерана о начале работ по обогащению урана на данном объекте.

"Мы считаем, что Россия не станет отстраняться из-за того, что США не продлят исключения из санкций", - цитирует Камальванди агентство ISNA

Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем, сообщила ранее топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ. С 2017 года специалисты ТВЭЛ в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо для производства стабильных (нерадиоактивных) изотопов теллура и ксенона в медицинских целях.