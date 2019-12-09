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Тегеран считает, что Москва не бросит проект в Фордо из-за санкций США
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РИА Новости

Тегеран считает, что Москва не бросит проект в Фордо из-за санкций США

11:01 09.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН. 9 дек – РИА Новости. Тегеран считает, что Москва не откажется от проекта на ядерном объекте в Фордо из-за санкций США, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон с 15 декабря отменяет исключение из санкций в отношении ядерного объекта в иранском Фордо. Он отметил, что такое решение принято в ответ на решение Тегерана о начале работ по обогащению урана на данном объекте.
"Мы считаем, что Россия не станет отстраняться из-за того, что США не продлят исключения из санкций", - цитирует Камальванди агентство ISNA.
Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем, сообщила ранее топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ. С 2017 года специалисты ТВЭЛ в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо для производства стабильных (нерадиоактивных) изотопов теллура и ксенона в медицинских целях.
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Однако после 6 ноября Иран отказался от выполнения части обязательств по ядерной сделке, начав обогащение урана в Фордо, что сделало технически невозможным производство стабильных изотопов в том же помещении, где идет обогащение урана.
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Бехруз КамальвандиСанкции в отношении РоссииРоссияИранВ мире
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