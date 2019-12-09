Депутат предложил ввести в школах уроки по антикоррупционной политике

Парламентарий напомнил, что комплексное формирование антикоррупционного правосознания - базовый элемент соответствующей политики, основы которой определены в Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Как отметил Пискарев, внесенный в начале октября в Госдуму проект поправок в статью 76 федерального закона "Об образовании" - первый шаг по этой траектории, которым также предусмотрено "создание типовых дополнительных профессиональных программ антикоррупционной тематики".