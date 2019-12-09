Депутат предложил ввести в школах уроки по антикоррупционной политике

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев для выработки непринятия коррупции уже с младшего возраста предложил ввести в школах новый предмет - основы антикоррупционной политики, и специальную дисциплину в вузах - антикоррупционное право.
Парламентарий напомнил, что комплексное формирование антикоррупционного правосознания - базовый элемент соответствующей политики, основы которой определены в Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Как отметил Пискарев, внесенный в начале октября в Госдуму проект поправок в статью 76 федерального закона "Об образовании" - первый шаг по этой траектории, которым также предусмотрено "создание типовых дополнительных профессиональных программ антикоррупционной тематики".
"Знаете, я убежден, что было бы своевременным пойти дальше и ввести в процесс среднего образования такой предмет, как основы антикоррупционной политики, а в высших учебных заведениях страны - новую дисциплину - антикоррупционное право", - заявил Пискарев в интервью журналу "Российская Федерация сегодня".
Депутат отметил чрезвычайную важность раннего воспитания в обществе нетерпимости к "коррупционному поведению".
"Если удастся сформировать такие моральные принципы у наших граждан с юных лет, они обязательно станут опорой для исполнения тех законов, которые мы сегодня принимаем", - добавил парламентарий.