Эксперт прокомментировал рейтинг регионов по вредным привычкам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 дек - РИА Новости. Рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек, последнее место в котором занял Рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек, последнее место в котором занял Ямало-Ненецкий автономный округ , не может отражать реальную ситуацию в ЯНАО, заявил журналистам главный внештатный специалист по профилактической медицине регионального департамента здравоохранения, доктор медицинских наук Сергей Токарев

Рейтинг составлен по результатам исследования РИА Новости. Эксперты учитывали потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами в 2018 году. Исследование показало, что максимальная приверженность вредным привычкам наблюдается в ЯНАО, где, в частности, один из самых высоких объемов потребления табачных изделий на одного взрослого жителя.

"Перечисленные в рейтинге показатели не отражают истинной картины приверженности населения к здоровому образу жизни. Более того, в данном рейтинге не учтены ключевые показатели федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", например, показатель обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни", - отметил Токарев.

По его словам, показатели реализации или потребления табака или алкоголя в расчете на одного жителя "трудно назвать объективными", так как на Ямале существенную долю этих продаж формируют вахтовики, а данные Росстата высчитываются на душу населения, постоянно проживающего в регионе, без учета приезжих.

"Потребление, продажи и распространенность курения - это совершенно разные показатели. Показатель распространенности табакокурения можно оценить лишь после проведения эпидемиологических исследований в популяции по единой и научно обоснованной методике формирования выборки, в которой окажется постоянное население региона. Только в этом случае можно будет сравнивать полученные показатели с другими субъектами и с достаточной долей уверенности говорить об их объективности и достоверности", - подчеркнул эксперт.

По данным окружных властей, в рамках всеобщей диспансеризации населения было установлено, что только 11% жителей ЯНАО отмечают приверженность к курению табака. Кроме того, в правительстве Ямала, ссылаясь на сведения Минспорта РФ, подчеркнули, что округ входит в первую пятерку регионов, жители которых постоянно занимаются физкультурой и спортом.