В Москве из-за сообщений о минировании проверяют Храм Христа Спасителя

Патриарший мост к храму Христа Спасителя в Москве. Архивное фото

Патриарший мост к храму Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Храм Христа Спасителя в центре Москвы и два районных суда начали проверять в понедельник после получения анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва в Храме Христа Спасителя, Тимирязевском и Солнцевском районных судах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники оперативных служб уже приступили к проверкам.