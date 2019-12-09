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В Москве из-за сообщений о минировании проверяют Храм Христа Спасителя
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РИА Новости

В Москве из-за сообщений о минировании проверяют Храм Христа Спасителя

10:50 09.12.2019 (обновлено: 11:47 09.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПатриарший мост к храму Христа Спасителя в Москве
Патриарший мост к храму Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Патриарший мост к храму Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Храм Христа Спасителя в центре Москвы и два районных суда начали проверять в понедельник после получения анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва в Храме Христа Спасителя, Тимирязевском и Солнцевском районных судах", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, сотрудники оперативных служб уже приступили к проверкам.
Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга длился уже вторую неделю. Каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
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