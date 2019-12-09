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В Кремле сообщили подробности предстоящей встречи Путина и Зеленского
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РИА Новости

В Кремле сообщили подробности предстоящей встречи Путина и Зеленского

10:46 09.12.2019 (обновлено: 11:02 09.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Встреча пройдет после завершения всех мероприятий… организаторы задали формат встречи самой, и получилось так, что удобное время после всех этих мероприятий, после завершения встречи "четверки", - сказал Ушаков.
Флаги стран — участниц встречи в нормандском формате
08:55
"Ъ" сообщил о жесткой позиции России перед "нормандским" саммитом
При этом он добавил, что ограничений по времени нет.
Ушаков назвал главной целью встречи лидеров обсуждение вопроса реализации минских соглашений по Донбассу. "Прежде всего, реализация минских договоренностей (будет обсуждаться на встрече Путина и Зеленского)", - сказал Ушаков.
При этом он не уточнил, будет ли обсуждаться газовый вопрос.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
03:35
История переговоров в "нормандском формате"
6375005
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"Нормандская четверка"Париж"Нормандский" саммит в ПарижеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаПолитика
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