В Кремле сообщили подробности предстоящей встречи Путина и Зеленского

"Встреча пройдет после завершения всех мероприятий… организаторы задали формат встречи самой, и получилось так, что удобное время после всех этих мероприятий, после завершения встречи "четверки", - сказал Ушаков.

При этом он добавил, что ограничений по времени нет.

Ушаков назвал главной целью встречи лидеров обсуждение вопроса реализации минских соглашений по Донбассу. "Прежде всего, реализация минских договоренностей (будет обсуждаться на встрече Путина и Зеленского)", - сказал Ушаков.