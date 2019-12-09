Российский экипаж МКС займется поиском нефти

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Инфракрасный радиометр высокого разрешения для поиска полезных ископаемых с Международной космической станции разрабатывается компанией "Российские космические системы" (входит в Роскосмос), говорится в сообщении компании, поступившем в РИА Новости.
"Новый прибор после установки на МКС поможет отслеживать состояние мирового океана и исследовать динамические процессы на акваториях, проводить тематическое картографирование земной поверхности, в том числе геологическое картирование – поиск и идентификацию полезных ископаемых, обнаружение возможных районов газовых и нефтяных месторождений", - говорится в сообщении.
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Радиометр позволит вести мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, стихийных гидрометеорологических явлений, обнаруживать очаги лесных и подземных пожаров, крупные тепловые выбросы загрязняющих веществ, а также определять влажность почвы, уровень грунтовых вод и вести поиск подземных вод и геотермических источников.
Он также станет инструментом исследования вулканической деятельности, динамики зон вечной мерзлоты, прогнозирования сейсмической активности, позволит оценивать состояние полигонов промышленных и бытовых отходов и сможет решать многие другие задачи, отмечается в пресс-релизе.
Уже завершена разработка прибора и началось его изготовление. Завершение работ по созданию аппаратуры планируется в 2022 году. Она будет установлена на внешней поверхности многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого планируется на ноябрь 2020 года.
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