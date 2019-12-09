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РИА Наука
2019-12-09T10:39+0300
https://ria.ru/20191209/1562144686.html
Российский экипаж МКС займется поиском нефти
https://cdn24.img.ria.ru/images/153175/84/1531758401_68:304:1954:1365_1036x0_80_0_0_477453f3e6dfedbcab5aca82f8c2dd74.jpg
РИА Новости

Российский экипаж МКС займется поиском нефти

10:39 09.12.2019
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Инфракрасный радиометр высокого разрешения для поиска полезных ископаемых с Международной космической станции разрабатывается компанией "Российские космические системы" (входит в Роскосмос), говорится в сообщении компании, поступившем в РИА Новости.
"Новый прибор после установки на МКС поможет отслеживать состояние мирового океана и исследовать динамические процессы на акваториях, проводить тематическое картографирование земной поверхности, в том числе геологическое картирование – поиск и идентификацию полезных ископаемых, обнаружение возможных районов газовых и нефтяных месторождений", - говорится в сообщении.
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Радиометр позволит вести мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, стихийных гидрометеорологических явлений, обнаруживать очаги лесных и подземных пожаров, крупные тепловые выбросы загрязняющих веществ, а также определять влажность почвы, уровень грунтовых вод и вести поиск подземных вод и геотермических источников.
Он также станет инструментом исследования вулканической деятельности, динамики зон вечной мерзлоты, прогнозирования сейсмической активности, позволит оценивать состояние полигонов промышленных и бытовых отходов и сможет решать многие другие задачи, отмечается в пресс-релизе.
Уже завершена разработка прибора и началось его изготовление. Завершение работ по созданию аппаратуры планируется в 2022 году. Она будет установлена на внешней поверхности многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого планируется на ноябрь 2020 года.
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РИА НаукаРоссийские космические системыМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосМосква
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