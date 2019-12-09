"Паллада" в рамках кругосветной экспедиции зашла в первый порт в Самоа

ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Парусник "Паллада" в рамках океанской экспедиции "Паруса мира" зашел в первый порт в Самоа, сообщает Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз).
"Седьмого декабря фрегат "Паллада" ошвартовался в первом порту кругосветки — Апиа (Западное Самоа), завершив свой 37-дневный переход из Владивостока... Столица Западного Самоа встретила экипаж цветением тропических деревьев и растений — в южном полушарии сейчас начало лета", - говорится в сообщении.
25 ноября, 10:44Парусник "Паллада" в кругосветном путешествии пересек экватор
Официальных мероприятий в Апиа не запланировано, но представители местных средств массовой информации пообщались с экипажем судна. Курсанты и юнги побывали в музее Роберта Льюиса Стивенсона, а некоторые поднялись на вершину горы Ут Ваеа, где покоятся останки писателя - автора"Острова сокровищ".
Во вторник "Паллада" возьмёт курс в столицу Французской Полинезии — порт Папеэте.
Кругосветная экспедиция парусников Росрыболовства "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн", посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, началась 1 ноября - фрегат "Паллада" вышел из Владивостока. В декабре рейс из Калининграда начался для "Седова" и "Крузенштерна". Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные экспедиции, а барк "Крузенштерн" — трансатлантическую.
По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. За время плавания трем судам предстоит пройти больше 96 тысяч морских миль.
Вчера, 13:53"Паруса мира": в Калининграде дан старт кругосветной экспедицииВ калининградском морском рыбном порту проводили в кругосветную экспедицию парусники "Седов" и "Крузенштерн". Экспедиция "Паруса мира" посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Корабли пройдут около 96 тысяч миль и совершат заходы в более 40 портов иностранных государств.