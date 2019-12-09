"Паллада" в рамках кругосветной экспедиции зашла в первый порт в Самоа

"Паруса мира": в Калининграде дан старт кругосветной экспедиции В калининградском морском рыбном порту проводили в кругосветную экспедицию парусники "Седов" и "Крузенштерн". Экспедиция "Паруса мира" посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Корабли пройдут около 96 тысяч миль и совершат заходы в более 40 портов иностранных государств.