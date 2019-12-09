В Багдаде из-за ракетного обстрела базы пострадали шестеро военных

ДАМАСК, 9 дек - РИА Новости. Шестеро военных пострадали в результате ракетного обстрела военной базы в районе международного аэропорта Багдада, сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака.
"Четыре ракеты "Катюша" упали на военную базу в районе международного аэропорта Багдада, в результате ранены шестеро бойцов", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Иракские военные позже обнаружили платформу запуска ракет и несколько ракет, которые неизвестным не удалось запустить.
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