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В Багдаде из-за ракетного обстрела базы пострадали шестеро военных
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РИА Новости

В Багдаде из-за ракетного обстрела базы пострадали шестеро военных

10:35 09.12.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада. Архивное фото
ДАМАСК, 9 дек - РИА Новости. Шестеро военных пострадали в результате ракетного обстрела военной базы в районе международного аэропорта Багдада, сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака.
"Четыре ракеты "Катюша" упали на военную базу в районе международного аэропорта Багдада, в результате ранены шестеро бойцов", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Иракские военные позже обнаружили платформу запуска ракет и несколько ракет, которые неизвестным не удалось запустить.
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