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Турция депортировала во Францию 11 боевиков ИГ*
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РИА Новости

Турция депортировала во Францию 11 боевиков ИГ*

10:34 09.12.2019
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© AP Photo / Emrah GurelПолиция Турции
Полиция Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Полиция Турции. Архивное фото
АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Турецкие власти депортировали во Францию 11 граждан этой страны, причастных к террористической группировке "Исламское государство"*, сообщает в понедельник турецкое МВД.
МВД Турции ранее анонсировало начало депортации боевиков ИГ* в страны их происхождения с 11 ноября. За это время из Турции были высланы граждане США, ФРГ, Великобритании и Австралии.
"Во Францию депортировано 11 террористов ИГ*", - говорится в сообщении.
Число боевиков террористической группировки, депортированных Турцией, достигло 71.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Турецкая полиция на улице Стамбула
6 декабря, 18:41
Турция продолжит депортировать боевиков ИГ* в страны их происхождения
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Исламское государствоФранцияТурцияВ мире
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