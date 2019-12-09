Турция депортировала во Францию 11 боевиков ИГ*

АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Турецкие власти депортировали во Францию 11 граждан этой страны, причастных к террористической группировке "Исламское государство"*, сообщает в понедельник турецкое МВД.

МВД Турции ранее анонсировало начало депортации боевиков ИГ* в страны их происхождения с 11 ноября. За это время из Турции были высланы граждане США, ФРГ, Великобритании и Австралии.