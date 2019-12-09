В Саранске после реконструкции открыли театр кукол

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Торжественная церемония открытия государственного театра кукол Торжественная церемония открытия государственного театра кукол Республики Мордовия после капитального ремонта состоялась в Саранске , сообщает пресс-служба главы региона.

Государственный театр кукол Республики Мордовия стал первым в стране объектом, отрывшимся по программе реконструкции и капитального ремонта региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол в рамках реализации национального проекта "Культура". На его капитальный ремонт было направлено почти 42 миллиона рублей.

"Я поздравляю коллектив республиканского театра кукол со знаковым и долгожданным событием – открытием обновленного театра кукол. О новых условиях мечтали все - и театральная труппа, и зрители. Благодаря национальному проекту "Культура" нам удалось в Год театра сделать подарок коллективу, который в прошлом году отметил свое 80-летие", - сказал глава Мордовии Владимир Волков.

Он поблагодарил приехавшую на открытие театра заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову за поддержку проектов республики в сфере культуры.

"Я очень рада, что благодаря нацпроекту у нас есть возможность восстанавливать, ремонтировать, строить такие учреждения. Желаю, чтобы каждый из вас, приходя сюда, получал огромное количество ярких впечатлений и эмоций", – сказала Ярилова.