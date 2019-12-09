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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-09T10:30+0300
https://ria.ru/20191209/1562144283.html
В Саранске после реконструкции открыли театр кукол
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РИА Новости

В Саранске после реконструкции открыли театр кукол

10:30 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСаранск
Саранск
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Саранск. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Торжественная церемония открытия государственного театра кукол Республики Мордовия после капитального ремонта состоялась в Саранске, сообщает пресс-служба главы региона.
Государственный театр кукол Республики Мордовия стал первым в стране объектом, отрывшимся по программе реконструкции и капитального ремонта региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол в рамках реализации национального проекта "Культура". На его капитальный ремонт было направлено почти 42 миллиона рублей.
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"Я поздравляю коллектив республиканского театра кукол со знаковым и долгожданным событием – открытием обновленного театра кукол. О новых условиях мечтали все - и театральная труппа, и зрители. Благодаря национальному проекту "Культура" нам удалось в Год театра сделать подарок коллективу, который в прошлом году отметил свое 80-летие", - сказал глава Мордовии Владимир Волков.
Он поблагодарил приехавшую на открытие театра заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову за поддержку проектов республики в сфере культуры.
"Я очень рада, что благодаря нацпроекту у нас есть возможность восстанавливать, ремонтировать, строить такие учреждения. Желаю, чтобы каждый из вас, приходя сюда, получал огромное количество ярких впечатлений и эмоций", – сказала Ярилова.
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Отмечается, что значительные средства пошли на приобретение оборудования, в том числе для производственных мастерских. Было заменено техническое оснащение сцены, технологии освещения и озвучки, установлены новые кресла. Ранее на техническое оснащение театра и приобретение гастрольных автобусов было направлено около 15 миллионов рублей в рамках проекта партии "Единая Россия".
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Республика МордовияВладимир Волков (политик)Республика МордовияЕдиная РоссияСаранскОбщество
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