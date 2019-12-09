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У офиса президента Украины продолжилась акция оппозиции
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РИА Новости

У офиса президента Украины продолжилась акция оппозиции

10:17 09.12.2019 (обновлено: 10:18 09.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Нет капитуляции!" возле памятника Тарасу Шевченко во Львове
Участники акции Нет капитуляции! возле памятника Тарасу Шевченко во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции "Нет капитуляции!" возле памятника Тарасу Шевченко во Львове
КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Акция "Дозор на Банковой" около офиса президента Украины Владимира Зеленского в понедельник утром продолжается, активисты провели там целую ночь и намерены ждать первых результатов встречи в "нормандском формате", передает телеканал "Наш".
Ранее в воскресенье украинская оппозиция накануне саммита в "нормандском формате" провела на майдане Незалежности (площади Независимости) в центре Киева акцию под лозунгом "Красные линии для Зе". На вече, по данным организаторов, собралось несколько тысяч человек. После возле офиса президента Украины на улице Банковой началась акция "Дозор на Банковой". Пресс-служба Нацполиции сообщила, что участие в акции принимают около 2 тысяч человек.
Участники акции под лозунгом Красные линии для Зе в Киеве, Украина. 8 декабря 2019
Вчера, 22:07
МВД Украины сообщило о восьми тысячах участников акции на майдане
"Продолжается акция "Дозор на Банковой"… Активисты провели здесь целую ночь и намерены дождаться первых результатов "нормандской встречи", - сказала корреспондент телеканала "Наш".
Ситуация на месте акции спокойная.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате".
Участники акции Нет капитуляции! на площади Независимости в Киеве
08:00
"Избегать Путина". Как Украина проводила Зеленского на саммит в Париж
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