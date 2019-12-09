У офиса президента Украины продолжилась акция оппозиции

Ранее в воскресенье украинская оппозиция накануне саммита в "нормандском формате" провела на майдане Незалежности (площади Независимости) в центре Киева акцию под лозунгом "Красные линии для Зе". На вече, по данным организаторов, собралось несколько тысяч человек. После возле офиса президента Украины на улице Банковой началась акция "Дозор на Банковой". Пресс-служба Нацполиции сообщила, что участие в акции принимают около 2 тысяч человек.