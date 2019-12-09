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В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене
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РИА Новости

В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене

10:11 09.12.2019
10119
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКирилл Кабанов
Кирилл Кабанов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Кирилл Кабанов. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет.
Об этом Кабанов рассказал РИА Новости в понедельник, в Международный день борьбы с коррупцией.
"Здесь необходимо все-таки ужесточение уголовного законодательства, что до сих пор не сделано. Нам нужно вводить ответственность, назначать ответственность за хищение в сфере бюджетных средств, прежде всего приравнивать это к измене Родине, давать ответственность от 10 до 25 лет", - заявил общественник.
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По его мнению, вопрос о досрочном освобождении и амнистии коррупционеров можно ставить, только если они возместили ущерб.
На сегодняшний день коррупция, по оценке Кабанова, угрожает не только экономике, но и национальной безопасности России. Кроме того, коррупция "является раздражающим внутриполитическим фактором".
"У людей возникают претензии, когда они не понимают, куда тратятся деньги, когда не понимают, как проходят процессы управления, а деньги тратятся большие, как в Москве, например, - естественно, рейтинг доверия падает. Для этого должна быть более прозрачная система и люди должны видеть реальные результаты", - полагает эксперт.
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При этом, как отметил Кабанов, за последнее время борьба с коррупцией в России институционально стала вестись эффективнее, начинают реализовываться новые механизмы – такие, как изъятие незаконно нажитого имущества. Например, у бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко и его родных в казну изъяли многомиллиардное состояние.
"Борьба с коррупционерами ведется на самом верху, но при этом еще очень много работы остается... У нас есть подвижки в госсекторе, экономике, в госкомпаниях - это у нас и "Росатом", и "Ростелеком". У нас есть регионы с высоким антикоррупционным рейтингом и рейтингом доверия к власти - Костромская, Тульская [области]. То есть у нас есть примеры позитивные. Причем это уже такие секторные, не одиночные, а достаточно серьезные примеры", - полагает Кабанов.
По его мнению, "очень быстро" развивается в России и антикоррупционное законодательство.
"У нас развивается система противодействия конфликту интересов на государственной службе, персональная ответственность должностных лиц. Это все административное - когда преступление не доказано, но есть некие проявления, которые говорят о наличии тех или иных провокационных правонарушений. У нас очень много увольняется по утрате доверия и достаточно много изымается", - пояснил член СПЧ.
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278131005
Обсудить 51
Дмитрий ЗахарченкоКирилл КабановНациональный антикоррупционный комитетМВД РФРостелекомМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Не примут однозначно, а есл ислучайно примут то сажать будут клан районов в регионах, ибо у высшего состава всё на мази. У Сюрдюкова вон какой карьерный рост, все аплодируют стоя его успехам, скоро опять министром станет.
9 декабря, 10:49
КМКостя Магомедов
4502316
А что, это логично. По сути так и есть. Ибо подрыв российского бюджета колоссальный.
9 декабря, 10:19
lyuda.terenteva.55
4302000
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