В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет.

Об этом Кабанов рассказал РИА Новости в понедельник, в Международный день борьбы с коррупцией.

"Здесь необходимо все-таки ужесточение уголовного законодательства, что до сих пор не сделано. Нам нужно вводить ответственность, назначать ответственность за хищение в сфере бюджетных средств, прежде всего приравнивать это к измене Родине, давать ответственность от 10 до 25 лет", - заявил общественник.

По его мнению, вопрос о досрочном освобождении и амнистии коррупционеров можно ставить, только если они возместили ущерб.

На сегодняшний день коррупция, по оценке Кабанова, угрожает не только экономике, но и национальной безопасности России. Кроме того, коррупция "является раздражающим внутриполитическим фактором".

"У людей возникают претензии, когда они не понимают, куда тратятся деньги, когда не понимают, как проходят процессы управления, а деньги тратятся большие, как в Москве, например, - естественно, рейтинг доверия падает. Для этого должна быть более прозрачная система и люди должны видеть реальные результаты", - полагает эксперт.

При этом, как отметил Кабанов, за последнее время борьба с коррупцией в России институционально стала вестись эффективнее, начинают реализовываться новые механизмы – такие, как изъятие незаконно нажитого имущества. Например, у бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко и его родных в казну изъяли многомиллиардное состояние.

"Борьба с коррупционерами ведется на самом верху, но при этом еще очень много работы остается... У нас есть подвижки в госсекторе, экономике, в госкомпаниях - это у нас и "Росатом", и "Ростелеком". У нас есть регионы с высоким антикоррупционным рейтингом и рейтингом доверия к власти - Костромская, Тульская [области]. То есть у нас есть примеры позитивные. Причем это уже такие секторные, не одиночные, а достаточно серьезные примеры", - полагает Кабанов.

По его мнению, "очень быстро" развивается в России и антикоррупционное законодательство.