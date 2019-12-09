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Путин поздравил гендиректора Эрмитажа Пиотровского с 75-летием
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РИА Новости

Путин поздравил гендиректора Эрмитажа Пиотровского с 75-летием

10:11 09.12.2019 (обновлено: 10:14 09.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, отметив его вклад в сбережение исторического и культурного наследия, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Возглавляя Государственный Эрмитаж, вы вносите значимый личный вклад в развитие знаменитого музея, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, в укрепление международных гуманитарных связей. Такой многогранный подвижнический труд заслуживает самого глубокого признания", - говорится в сообщении.
Генеральный директор ФГБУК Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
02:07
Биография Михаила Пиотровского
Президент отметил, что Пиотровский посвятил себя плодотворной научной, организаторской, общественной деятельности и достойно продолжил дело своего отца, академика Бориса Борисовича Пиотровского.
Директор Государственного Эрмитажа, российский историк-востоковед Михаил Борисович Пиотровский родился 9 декабря 1944 года в Ереване (Армения). Его отец, Борис Пиотровский (1908-1990), был выдающимся археологом, директором Государственного Эрмитажа в 1964-1990 годах.
В июле 1992 года постановлением правительства России Михаил Пиотровский был назначен директором Государственного Эрмитажа.
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КультураГосударственный ЭрмитажМихаил ПиотровскийВладимир ПутинРоссия
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