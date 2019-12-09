Путин поздравил гендиректора Эрмитажа Пиотровского с 75-летием

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием генерального директора Государственного Эрмитажа Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского , отметив его вклад в сбережение исторического и культурного наследия, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Возглавляя Государственный Эрмитаж , вы вносите значимый личный вклад в развитие знаменитого музея, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, в укрепление международных гуманитарных связей. Такой многогранный подвижнический труд заслуживает самого глубокого признания", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что Пиотровский посвятил себя плодотворной научной, организаторской, общественной деятельности и достойно продолжил дело своего отца, академика Бориса Борисовича Пиотровского.

Директор Государственного Эрмитажа, российский историк-востоковед Михаил Борисович Пиотровский родился 9 декабря 1944 года в Ереване (Армения). Его отец, Борис Пиотровский (1908-1990), был выдающимся археологом, директором Государственного Эрмитажа в 1964-1990 годах.