РФПИ может выйти из проекта по ликвидации цифрового неравенства

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Консорциум инвесторов во главе с Консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) рассматривают возможность выхода из проекта "Ликвидация цифрового неравенства" по истечении пятилетнего горизонта инвестирования, сообщил РИА Новости представитель РФПИ.

"Консорциум инвесторов во главе с РФПИ и "Ростелеком" реализовывают проект "Ликвидация цифрового неравенства" в регионах России с 2014 года. Проект позволил обеспечить высокоскоростным доступом в интернет более 10 тысяч удаленных точек доступа по всей России", - напомнили в фонде.

"Сейчас консорциум рассматривает возможность выхода из проекта по истечению пятилетнего горизонта инвестирования, который был предусмотрен документацией проекта с самого начала его реализации. Завершение выхода планируется до конца февраля 2020 года. Инвесторы довольны доходностью проекта", - добавил он.

"Ростелеком" в мае 2014 года получил десятилетний госконтракт объемом 168 миллиардов рублей на прокладку волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в малых населенных пунктах. Контракт должен был финансироваться из фонда, куда все операторы страны отчисляют по 1,2% выручки. Тогда "Ростелеком" оценивал суммарные инвестиции в проект в 60-80 миллиардов рублей до 2019 года (сам проект рассчитан до 2024 года). Ожидалось, что большая часть – 68% - будет вложена в прокладку оптоволокна.