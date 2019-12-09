В России планируют ввести новые меры для борьбы с коррупцией

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новые меры для борьбы с коррупцией, в частности с "откатами", планируется ввести в России в следующем году, анонсировал генеральный прокурор Новые меры для борьбы с коррупцией, в частности с "откатами", планируется ввести в России в следующем году, анонсировал генеральный прокурор Юрий Чайка

По его словам, "комплекс дополнительных антикоррупционных мер" разработают в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов России.

"Они коснутся, в том числе, борьбы с "откатами" и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов", - заявил Чайка в интервью " Коммерсанту ".

В прошлом году, напомнил он, прокуроры получили право инициировать аресты активов – "это решило проблему с тем, что руководители уличенных в коррупционных правонарушениях предприятий успевали, так скажем, спрятать свое имущество и обанкротить компании".

В целом, по словам Чайки, коррупционные преступления в России с начала года стали регистрировать чаще – он связал это с "усилением прокурорского надзора". За девять месяцев этого года их выявили на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года - 26,1 тысячи.

Растет и доля коррупции в общей структуре преступлений – в 2017 году она была на уровне 1,4%, а с начала этого года выросла уже до 1,7%.

Чаще выявляются факты получения взяток и подкупов чиновников, но только крупными суммами, мелкое взяточничество снижается. Активнее, чем раньше, пресекается коррупция в составе организованных групп и преступных сообществ, добавил генеральный прокурор.