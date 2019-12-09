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В России планируют ввести новые меры для борьбы с коррупцией
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РИА Новости

В России планируют ввести новые меры для борьбы с коррупцией

09:59 09.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новые меры для борьбы с коррупцией, в частности с "откатами", планируется ввести в России в следующем году, анонсировал генеральный прокурор Юрий Чайка.
По его словам, "комплекс дополнительных антикоррупционных мер" разработают в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов России.
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"Они коснутся, в том числе, борьбы с "откатами" и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов", - заявил Чайка в интервью "Коммерсанту".
В прошлом году, напомнил он, прокуроры получили право инициировать аресты активов – "это решило проблему с тем, что руководители уличенных в коррупционных правонарушениях предприятий успевали, так скажем, спрятать свое имущество и обанкротить компании".
В целом, по словам Чайки, коррупционные преступления в России с начала года стали регистрировать чаще – он связал это с "усилением прокурорского надзора". За девять месяцев этого года их выявили на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года - 26,1 тысячи.
Растет и доля коррупции в общей структуре преступлений – в 2017 году она была на уровне 1,4%, а с начала этого года выросла уже до 1,7%.
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Чаще выявляются факты получения взяток и подкупов чиновников, но только крупными суммами, мелкое взяточничество снижается. Активнее, чем раньше, пресекается коррупция в составе организованных групп и преступных сообществ, добавил генеральный прокурор.
Что касается административных (не уголовных) коррупционных нарушений, большинство из них связаны с незаконным трудоустройством бывших чиновников в коммерческие организации. Новые работодатели "не соблюдали порядок и сроки направления на прежние места службы чиновников уведомлений об их трудоустройстве", за это оштрафовали 13 тысяч руководителей на 535 миллионов рублей.
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Генеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Нужно ввести статью о незаконном обогащении. Владеешь самолётом за 50 млн долларов при зарплате в 800 тысяч рублей? Ну так будь добр объясни откуда деньги на самолёт или садись пожизненно в тюрьму.
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