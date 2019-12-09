Москалькова следит за состоянием осужденной в России израильтянки

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Состояние здоровья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар и условия ее проживания находятся на контроле уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
"Совершенно достоверно, что она осуждена за незаконный оборот наркотиков, и это дело не пересмотрено, оно вступило в силу. Ко мне поступило обращение по поводу контроля за порядком и условием ее содержания под стражей, а также ее состоянием здоровья. И я буду заниматься этой темой", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Омбудсмен добавила, что от задержанного в Израиле в 2015 году и экстрадированного в США россиянина Алексея Буркова обращения не поступало.
Гражданка Израиля Наама Иссахар была приговорена 11 октября Химкинским судом к 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
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