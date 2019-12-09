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Мобильная связь в 2020 году может подорожать на 18%, считают аналитики
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РИА Новости

Мобильная связь в 2020 году может подорожать на 18%, считают аналитики

09:51 09.12.2019
3094
CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон
CC0 / TeroVesalainen /
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.
"Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года, и в среднем расходы населения увеличатся на 17-18%. Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию "пакета Яровой" и закона о суверенном интернете", - говорится в сообщении агентства.
Аналитики отмечают, что подорожание будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов: минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее.
В частности, полагают аналитики, одним из факторов роста тарифов станет подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов. В первую очередь, это касается электроэнергии и горюче-смазочных материалов, а также динамики российской валюты, от которой зависят расходы операторов на закупку телекоммуникационного оборудования, необходимого для развития и модернизации сети.
Смартфон
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Еще одним фактором являются расходы операторов в связи с необходимостью исполнять требования законов - в первую очередь, "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете. "Сложность реализации данных законов заключается в отсутствии регламентирующей документации и производственных мощностей, однако операторы закладывают расходы на реализацию данных законотворческих инициатив в тарифы, избегая резкого повышения цен", - отмечают аналитики.
Еще одним фактором они называют последствия повышения НДС в 2019 году и отмены внутрисетевого роуминга, а также новые инициативы государственных ведомств, связанные с желанием отменить международный роуминг со странами ближнего зарубежья.
"Долгосрочные факторы (роста тарифов - ред.) касаются запланированных на 2020 год аукционов по выделению частот для сетей 5G. Реализация первого пакета частот обойдется операторам связи в 50-60 миллиардов рублей, большая часть из которых будет направлена на конверсию и выделение частот для 5G", - добавляет агентство.
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Принятие "пакета Яровой"РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Путиналоги
9 декабря, 11:06
КМКостя Магомедов
2210004
ахаха. И за пакет Яровой и за суверенный интернет и за НДС 20% как обычно заплатят "дорогие россияне" ))) А вы думали это они станут меньше кушать??
9 декабря, 12:11
Aleksandr Demidov
1300003
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