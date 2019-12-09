В Чите выписали из больницы одного пассажира упавшего с моста автобуса

Авария произошла днем 1 декабря при переезде через реку Куэнгу. В результате погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 20 пассажиров госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил перевозок.

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"Госпитализированы 19 человек, (в том числе) один ребенок. В краевой клинической больнице госпитализированы 16 человек, из них одна в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом. Один пациент выписан за выходные", — сказала Ванчикова.