В Чите выписали из больницы одного пассажира упавшего с моста автобуса

ЧИТА, 9 дек - РИА Новости. Забайкальская краевая клиническая больница выписала первого из 20 госпитализированных пассажиров, которые пострадали при падении с моста автобуса на маршруте Сретенск - Чита, сообщила на оперативном заседании регионального правительства исполняющая обязанности вице-премьера Аягма Ванчикова.
Авария произошла днем 1 декабря при переезде через реку Куэнгу. В результате погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 20 пассажиров госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил перевозок.
"Госпитализированы 19 человек, (в том числе) один ребенок. В краевой клинической больнице госпитализированы 16 человек, из них одна в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом. Один пациент выписан за выходные", — сказала Ванчикова.