В Забайкалье наградят тех, кто помог пострадавшим в ДТП с автобусом

ЧИТА, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном заседании регионального правительства в понедельник, 9 декабря поручил министерству труда и социальной защиты населения края продумать награждение всех, кто помогал родным погибших и выжившим пассажирам автобуса, который упал с моста.
Авария произошла днем 1 декабря на маршруте Сретенск - Чита при переезде через реку Куэнгу. В ДТП погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 20 пассажиров госпитализировали. По подозрению в нарушении правил перевозок следователи задержали читинского предпринимателя Ивана Стрельникова.
"Посмотрите по всем: и тем, кто как общественники участвовал, и сотрудникам, руководителям учреждений разных. Всех, кто добросовестно, с чистой душой и желанием помогал, что-то делал, давайте посмотрим, как наградить", - сказал Осипов.
В качестве вариантов глава региона предложил туристические поездки и денежные премии.