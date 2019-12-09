В Забайкалье наградят тех, кто помог пострадавшим в ДТП с автобусом

Авария произошла днем 1 декабря на маршруте Сретенск - Чита при переезде через реку Куэнгу. В ДТП погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 20 пассажиров госпитализировали. По подозрению в нарушении правил перевозок следователи задержали читинского предпринимателя Ивана Стрельникова.

"Посмотрите по всем: и тем, кто как общественники участвовал, и сотрудникам, руководителям учреждений разных. Всех, кто добросовестно, с чистой душой и желанием помогал, что-то делал, давайте посмотрим, как наградить", - сказал Осипов.