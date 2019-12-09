Греция отказалась выдать Винника Франции и США

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Афины отказались экстрадировать россиянина Афины отказались экстрадировать россиянина Александра Винника , задержанного в Греции в июле 2017 года, во Францию или Соединенные Штаты, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

"По последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию. Осталась только Российская Федерация. Пока мы помогаем Александру по гуманитарным каналам", — уточнила она.

Омбудсмен добавила, что продолжает поддерживать контакт с адвокатом задержанного, а также со своим греческим коллегой Андреасом Поттакисом.

"Когда Винник прекратил голодовку, нужно было провести целый ряд медицинских мероприятий для того, чтобы вывести его из этого состояния, и наш контакт с омбудсменом Греции здесь сыграл позитивную роль", — рассказала Москалькова.

Адвокат Винника Тимофей Мусатов, в свою очередь, сообщил, что у него нет информации о решениях Верховного суда Греции о выдаче его подзащитного Соединенным Штатам или Франции.

"Я пока не подтверждаю эту информацию. Пока не известна даже дата рассмотрения дела. Оно может состояться 20 декабря", — заявил он РИА Новости.

Александра Винника задержали летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых с женой и маленькими детьми. Вашингтон обвинил его в нарушении американского законодательства: по их версии, россиянин создал биржу криптовалют, через которую отмывал миллиарды долларов, при этом не зарегистрировал BTC-e в соответствии с американскими законами.

Как заявляли американские прокуроры, Винник занимал в структуре компании главенствующее положение и контролировал административные аккаунты. Платформа занималась анонимной торговлей биткоином и другими криптовалютами, ею пользовались до 700 тысяч человек. Вашингтон потребовал от россиянина компенсации в 100 миллионов долларов.

По словам самого задержанного, он не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.