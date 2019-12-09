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Греция отказалась выдать Винника Франции и США
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РИА Новости

Греция отказалась выдать Винника Франции и США

09:32 09.12.2019 (обновлено: 11:59 09.12.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Афины отказались экстрадировать россиянина Александра Винника, задержанного в Греции в июле 2017 года, во Францию или Соединенные Штаты, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

"По последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию. Осталась только Российская Федерация. Пока мы помогаем Александру по гуманитарным каналам", — уточнила она.

Омбудсмен добавила, что продолжает поддерживать контакт с адвокатом задержанного, а также со своим греческим коллегой Андреасом Поттакисом.
"Когда Винник прекратил голодовку, нужно было провести целый ряд медицинских мероприятий для того, чтобы вывести его из этого состояния, и наш контакт с омбудсменом Греции здесь сыграл позитивную роль", — рассказала Москалькова.
Задержанный в Греции Александр Винник
6 ноября, 14:20
Россия передала Греции допматериалы для экстрадиции Винника
Адвокат Винника Тимофей Мусатов, в свою очередь, сообщил, что у него нет информации о решениях Верховного суда Греции о выдаче его подзащитного Соединенным Штатам или Франции.

"Я пока не подтверждаю эту информацию. Пока не известна даже дата рассмотрения дела. Оно может состояться 20 декабря", — заявил он РИА Новости.

Александра Винника задержали летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых с женой и маленькими детьми. Вашингтон обвинил его в нарушении американского законодательства: по их версии, россиянин создал биржу криптовалют, через которую отмывал миллиарды долларов, при этом не зарегистрировал BTC-e в соответствии с американскими законами.
Как заявляли американские прокуроры, Винник занимал в структуре компании главенствующее положение и контролировал административные аккаунты. Платформа занималась анонимной торговлей биткоином и другими криптовалютами, ею пользовались до 700 тысяч человек. Вашингтон потребовал от россиянина компенсации в 100 миллионов долларов.
По словам самого задержанного, он не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.
Судебный совет Верховного суда Греции в ноябре завершил слушания по делу россиянина. Москва направила запрос на экстрадицию Винника в Россию.
Полицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники
5 ноября, 22:54
Адвокат заявила о незаконном вмешательстве посольства США в дело Винника
Читайте полный текст интервью >>
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Александр ВинникТатьяна МоскальковаФранцияГрецияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Из него такой же россиянин как из меня космонавт. США сделали запрос на арест СВОЕГО гражданина за нарушение своего законодательства, так что пусть его туда везут. Здесь своих мошенников и махинаторов хватает.
9 декабря, 11:40
shurenimp
9210214
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