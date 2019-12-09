Тела погибших в Оренбуржье граждан Киргизии доставят на родину

В воскресенье на трассе Оренбург - Акбулак столкнулись и загорелись микроавтобус и грузовая "Газель". Жертвами ДТП стали четыре человека, еще четверых с травмами доставили в больницу Соль-Илецка. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в Оренбургской области, погибшие - граждане Киргизии.