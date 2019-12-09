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Тела погибших в Оренбуржье граждан Киргизии доставят на родину
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РИА Новости

Тела погибших в Оренбуржье граждан Киргизии доставят на родину

09:29 09.12.2019
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© Фото : УМВД России по Оренбургской областиСтолкновение автомобилей "Газель" и "Форд" на автомобильной дороге Оренбург - Акбулак. 8 декабря 2019
Столкновение автомобилей Газель и Форд на автомобильной дороге Оренбург - Акбулак. 8 декабря 2019
© Фото : УМВД России по Оренбургской области
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил соответствующим ведомствам доставить тела погибших в ДТП в Оренбуржье киргизстанцев на родину, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе правительства республики.
В воскресенье на трассе Оренбург - Акбулак столкнулись и загорелись микроавтобус и грузовая "Газель". Жертвами ДТП стали четыре человека, еще четверых с травмами доставили в больницу Соль-Илецка. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в Оренбургской области, погибшие - граждане Киргизии.
Столкновение автомобилей Газель и Форд на автомобильной дороге Оренбург - Акбулак. 8 декабря 2019
08:59
Среди пострадавших в ДТП в Оренбуржье есть гражданин Узбекистана
"Премьер-министр дал ряд поручений министерству иностранных дел, министерству здравоохранения, министерству чрезвычайных ситуаций и другим соответствующим службам по решению вопросов, связанных с транспортировкой тел погибших в Киргизию и оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим гражданам", - сообщили в пресс-службе кабмина.
По данным правительства Киргизии, трое пострадавших являются гражданами республики, четвертый - гражданин Узбекистана.
Абылгазиев также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате аварии.
Инспектор ГИБДД
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Мухаммедкалый АбылгазиевОренбургская областьКиргизияВ мире
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