Тела погибших в Оренбуржье граждан Киргизии доставят на родину

БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил соответствующим ведомствам доставить тела погибших в ДТП в Оренбуржье киргизстанцев на родину, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе правительства республики.
В воскресенье на трассе Оренбург - Акбулак столкнулись и загорелись микроавтобус и грузовая "Газель". Жертвами ДТП стали четыре человека, еще четверых с травмами доставили в больницу Соль-Илецка. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в Оренбургской области, погибшие - граждане Киргизии.
"Премьер-министр дал ряд поручений министерству иностранных дел, министерству здравоохранения, министерству чрезвычайных ситуаций и другим соответствующим службам по решению вопросов, связанных с транспортировкой тел погибших в Киргизию и оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим гражданам", - сообщили в пресс-службе кабмина.
По данным правительства Киргизии, трое пострадавших являются гражданами республики, четвертый - гражданин Узбекистана.
Абылгазиев также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате аварии.
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