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Новый год—2020
2019-12-09T09:29+0300
https://ria.ru/20191209/1562141625.html
Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной
https://cdn23.img.ria.ru/images/150994/87/1509948775_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bbbd634018cf03c4694d50053eb4963e.jpg
РИА Новости

Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

09:29 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Парковка в Москве с 1 по 8 января будет бесплатной, плоскостные парковки со шлагбаумом в новогодние праздники будут работать по действующим тарифам, сообщается на сайте Администратора Московского парковочного пространства (АМПП).
"В новогодние праздники с 1 по 8 января парковка на столичных улицах будет бесплатной. Оставить автомобиль без оплаты можно будет в том числе и на улицах, на которых действует тариф 380 рублей в час", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что, так как новогодние гуляния в столице пройдут на различных площадках, на них ожидается большое количество москвичей и гостей города, в связи с этим автомобилистов просят быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться к местам проведения праздничных мероприятий.
"Плоскостные парковки со шлагбаумом в новогодние праздники будут работать по действующим тарифам", - добавили в АМПП.
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