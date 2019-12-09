Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

"В новогодние праздники с 1 по 8 января парковка на столичных улицах будет бесплатной. Оставить автомобиль без оплаты можно будет в том числе и на улицах, на которых действует тариф 380 рублей в час", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, так как новогодние гуляния в столице пройдут на различных площадках, на них ожидается большое количество москвичей и гостей города, в связи с этим автомобилистов просят быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться к местам проведения праздничных мероприятий.