В МИД заявили, что нулевого уровня коррупции нет нигде в мире

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Проблема Проблема коррупции в мире еще не решена, но Россия совместно с другими государствами ведет антикоррупционную работу на государственном и международном уровнях, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям по вопросам международного антикоррупционного сотрудничества МИД России Андрей Аветисян в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

"Я думаю, что наличие целого ряда международных правовых инструментов, которые посвящены сотрудничеству в противодействии коррупции, говорит о том, что проблема на международном уровне далеко не решена. Россия активно участвует в этом процессе – в том числе для того, чтобы обогатить свое законодательство и правоприменительную практику", - отметил он.

При этом Аветисян подчеркнул, что выделить наиболее и наименее коррумпированные страны не представляется возможным – в частности, из-за трансграничного характера коррупции.

"Один из основополагающих принципов нашей работы в рамках Конвенции ООН против коррупции, чтобы ни на кого не указывать пальцем, никого не выставлять виновным. Коррупция есть в любом государстве мира – это совершенно точно. Ни одно из известных мне государств не может похвастаться нулевым уровнем коррупции. Исходя из того, что характер таких правонарушений, как правило, не ограничивается национальными рамками и не остается в национальных границах, иногда трудно определить, где собственно эта коррупция – там, куда коррупционер вывез свои украденные активы, или там, где он их украл, или в третьем месте, где он их пока прячет", - пояснил дипломат, отметив, что международное сотрудничество нацелено именно на комплексную борьбу с коррупцией.

Аветисян рассказал, что высшим органом Конвенции ООН против коррупции (КПК) является конференция стран-участниц КПК, которая проходит раз в два года и в этом году состоится с 16 по 20 декабря в Абу-Даби.

"Российскую правительственную межведомственную делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов. В делегацию войдут представители различных ведомств, которые участвуют в этой работе: МВД, Минюста, Генпрокуратуры, Следственного комитета, администрации президента и аппарата правительства", - сказал он.

Борьба с коррупцией на мировом уровне

Одной из важных тем в рамках КПК является предотвращение коррупционных исков при реализации международных экономических проектов, и Россия участвует в ее разработке. "В частности, при нашей поддержке и по нашей инициативе Управление ООН против коррупции разработало специальное пособие, руководство о противодействии коррупции при организации крупных международных публичных мероприятий. Мы сами пользовались этим руководством, когда проводилась Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу. Это же касается проведения любых крупных международных конференций, фестивалей", - рассказал Аветисян.

По его словам, в документе подробно расписаны различные коррупционные риски при проведении таких мероприятий – например, в вопросах предоставления прав телевизионного вещания и освещения событий СМИ, а также при предоставлении подрядов на строительство и обслуживание объектов.

Кроме того, эта сфера регулируется Конвенцией ОЭСР против подкупа иностранных должностных лиц при осуществлении коммерческих сделок, в которой также участвует Россия.

Россия видит в рамках международного антикоррупционного сотрудничества большие возможности по возврату активов, полученных в результате преступлений коррупционного характера. "Для России, Китая, Индии это реальная проблема, потому что такие преступные активы вывозились в том числе самими беглыми коррупционерами. Мы знаем, что африканские государства тоже страдают от этой проблемы, и это часто связано с добычей полезных ископаемых", - отметил Аветисян.

Однако, подчеркнул он, отраслевая проблематика должна быть частью международных усилий по борьбе с коррупцией. "Я здесь не вижу специфики с точки зрения коррупционных преступлений. Если кто-то дал врачу взятку и незаконно получил справку, то суть в этом та же, как если кто-то дал взятку чиновнику и незаконно вывез алмазы", - пояснил он.

Антикоррупционная работа в России и СНГ

Комментируя мониторинг Группы государств против коррупции (ГРЕКО), которая не раз указывала на неполную реализацию Россией своих рекомендаций, посол МИД РФ по особым поручениям отметил, что Россия выполняет рекомендации группы. "Я бы сказал, что претензий по невыполнению к нам нет. Россия ни в одном из этих процессов не подвергается критике в том, что она не выполняет", - сказал Аветисян.

Он добавил, что в некоторых случаях Россия не успевает выполнить рекомендации в сжатые сроки. "Однако в ходе всех обзоров мы аргументированно рассказываем, что эта работа ведется, показываем этапы, на которых она находится, и все международные конвенции и международные правовые инструменты, которые мы подписали и обязались выполнять, мы будем выполнять", - заверил Аветисян.

Он напомнил, что для имплементации ряда требований в национальное законодательство нужно время. "По каким-то вопросам она у нас идет быстрее, чем у других, по каким-то требуется дополнительная работа", - сказал он.

Россия также участвует в антикоррупционной деятельности в рамках СНГ. В частности, скоро главам государств должно быть представлено новое антикоррупционное соглашение, которое будет дополнять Конвенцию против коррупции ООН. "В этом году Совет глав государств СНГ уже прошел, так что, я полагаю, что документ может быть представлен на очередной встрече в октябре следующего года", - рассказал Аветисян. При этом он добавил, что каждое государство-участник СНГ должно провести соответствующие внутренние процедуры, затем документ проходит согласование Совета министров иностранных дел СНГ, а потом уже будет вынесен на рассмотрение лидеров государств.