Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12

КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 12, спасатели во время разбора завалов обнаружили еще два тела, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о десяти погибших. Личности четверых из них были установлены при опознании, погибшими оказались две сотрудницы колледжа, а также студент и студентка. В субботу в больнице скончался пожарный, принимавший участие в тушении.
"Всего результате пожара погибло 12 человек", - говорится в сообщении. Указывается, что в понедельник ночью во время разбора завалов спасатели обнаружили два тела.
По данным пресс-службы, в больницах остается девять пострадавших в результате пожара. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.