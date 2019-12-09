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Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12
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РИА Новости

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12

09:16 09.12.2019
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 12, спасатели во время разбора завалов обнаружили еще два тела, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о десяти погибших. Личности четверых из них были установлены при опознании, погибшими оказались две сотрудницы колледжа, а также студент и студентка. В субботу в больнице скончался пожарный, принимавший участие в тушении.
"Всего результате пожара погибло 12 человек", - говорится в сообщении. Указывается, что в понедельник ночью во время разбора завалов спасатели обнаружили два тела.
По данным пресс-службы, в больницах остается девять пострадавших в результате пожара. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.
Работа пожарно-спасательного центра
08:31
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