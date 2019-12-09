Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12

В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о десяти погибших. Личности четверых из них были установлены при опознании, погибшими оказались две сотрудницы колледжа, а также студент и студентка. В субботу в больнице скончался пожарный, принимавший участие в тушении.